Заявления о сбитии десятков БПЛА ориентированы на тамошний электорат, – ВСУ о "хлопке" в Крыму

В пока что оккупированном Крыму ночью 12 июля прогремели взрывы. Позже оккупанты закричали о якобы "сбитии" 20 беспилотников. Впрочем, такие заявления, прежде всего, ориентированы на местный электорат.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Также добавила, что ВСУ каждый раз сообщают, если действительно отрабатывают цели.

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Сезон "хлопка" продлится до полной деоккупации

Представительница ОК "Юг" отметила, что заявления так называемой оккупационной "власти" полуострова рассчитаны, прежде всего, на местный электорат.

Силы обороны каждый раз сообщают, если действительно отрабатывают какие-либо цели. Впрочем, действительно сезон "хлопка" будет продолжаться, и в Крыму будет неспокойно, пока он не будет освобожден от оккупантов,

– подчеркнула Гуменюк.

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Что известно о ночных взрывах в Крыму