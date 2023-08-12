Заявления о сбитии десятков БПЛА ориентированы на тамошний электорат, – ВСУ о "хлопке" в Крыму
Источник:"Громадське радіо"
В пока что оккупированном Крыму ночью 12 июля прогремели взрывы. Позже оккупанты закричали о якобы "сбитии" 20 беспилотников. Впрочем, такие заявления, прежде всего, ориентированы на местный электорат.
Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Также добавила, что ВСУ каждый раз сообщают, если действительно отрабатывают цели.
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Сезон "хлопка" продлится до полной деоккупации
Представительница ОК "Юг" отметила, что заявления так называемой оккупационной "власти" полуострова рассчитаны, прежде всего, на местный электорат.
Силы обороны каждый раз сообщают, если действительно отрабатывают какие-либо цели. Впрочем, действительно сезон "хлопка" будет продолжаться, и в Крыму будет неспокойно, пока он не будет освобожден от оккупантов,
– подчеркнула Гуменюк.
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Что известно о ночных взрывах в Крыму
- Около 2 часов ночи в сети начали сообщать о взрывах в пока что оккупированном Крыму. В частности, что-то произошло в Кировском и Советском районах.
- Также оккупанты жаловались, что аж 40 минут "беспилотники летали" над Новоозерным. Якобы работала ПВО. Интересно, что именно там находится большая военная база, которую российское командование развернуло перед полномасштабным вторжением в Украину. Техники там, по данным местных, немало.
- Позже в российском минобороны заявили, что оккупированный Крым якобы "пытались атаковать" 20 беспилотников. Якобы 14 из них "уничтожила ПВО", а еще 6 – "подавила" РЭБ. Традиционно "пострадавших нет".