Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Також додала, що ЗСУ кожного разу повідомляють, якщо справді відпрацьовують цілі.

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Сезон "бавовни" триватиме до повної деокупації

Представниця ОК "Південь" зауважила, що заяви так званої окупаційної "влади" півострова розраховані, перш за все, на місцевий електорат.

Сили оборони кожного разу повідомляють, якщо дійсно відпрацьовують якісь цілі. Втім, дійсно сезон "бавовни" триватиме, і у Криму буде неспокійно, допоки він не буде звільнений від окупантів,

– підкреслила Гуменюк.

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