Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эксандер Бариев. Тем временем украинские партизаны уже начали собирать информацию о керченском мосте.

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Коллаборанты требуют паромов

Бариев отметил, что еще сразу после взрывов на крымском мосту, коллаборанты потребовали, чтобы сделали паромную переправу. Раньше ходил миф, что крымский мост сильно защищен, и бояться нечего. Однако все увидели, как полотна моста просто попадали в море.

Это был сигнал, что все может быть разрушено, в том числе со стороны ВСУ,

– заметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Бариев предположил, помогут ли крымчане прогнать окупантов с полуострова: смотрите видео

Люди выйдут на улицы

Что касается заявления Зеленского, то проукраинские люди, конечно, поддерживают эти слова. Все понимают, что освобождение Крыма – это крушение путинского режима. Крым и крымский мост – сакральные места для диктатора. Не исключено, что Крым вообще может быть освобожден ранее Востока Украины.

"Не случайно оккупанты все больше и больше создают условия, чтобы преследовать наших людей. За последние месяцы было много обысков и арестов. Кроме того, сейчас появилась информация, что Путин усилил репрессивные действия в отношении людей, имеющих другое мнение", - подчеркнул правозащитник.

Это, например, пожизненные заключения для дискредитирующих российскую армию или так называемую СВО. Люди такого терпеть не будут и когда почувствуют, что они уже фактически защищены ВСУ, погонят оккупантов с полуострова. Фактически, сейчас они к этому готовятся.

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