Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ександер Барієв. Тим часом українські партизани вже почали збирати інформацію про керченський міст.

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Колаборанти вимагають поромів

Барієв зазначив, що ще одразу після вибухів на кримському мості, колаборанти почали вимагати, аби зробили поромну переправу. Раніше ходив міф, що кримський міст потужно захищений, і боятись нічого. Однак усі побачили, як полотна мосту просто попадали в море.

Це був сигнал, що все може бути зруйноване, в тому числі з боку ЗСУ,

– зауважив член Меджлісу кримськотатарського народу.

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Люди вийдуть на вулиці

Щодо заяви Зеленського, то проукраїнські люди, звісно, підтримують ці слова. Усі розуміють, що звільнення Криму – це крах путінського режиму. Крим і кримський міст – сакральні місця для диктатора. Не виключено, що Крим узагалі може бути звільнений раніше Сходу України.

"Не випадково окупанти все більше й більше створюють умови, щоб переслідувати наших людей. За останні місяці було багато обшуків й арештів. Крім того, зараз з'явилась інформація, що Путін посилив репресивні дії щодо людей, які мають іншу думку", – наголосив правозахисник.

Це, наприклад, довічні ув'язнення для тих, хто дискредитує російську армію чи так звану СВО. Люди такого терпіти не будуть і коли відчують, що вони вже фактично захищені ЗСУ, то поженуть окупантів з півострова. Фактично зараз вони до цього готуються.

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