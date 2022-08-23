Крымская платформа сегодня становится маркером для лидеров мира, – Бабин
В Украине проходит второй саммит Крымской платформы. В мероприятии приняло участие гораздо больше представителей мировых государств, чем в прошлом году.
Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017 – 2018 годах Борис Бабин. По его словам, сегодня Крымская платформа стала своеобразным ориентиром позиции иностранных государств в вопросе оккупации Крыма россией.
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Почему увеличилось количество участников Крымской платформы
Как отметил Бабин, год назад участие представителей других стран в саммите свидетельствовало об их принадлежности к когорте правомерных государств, осуждающих оккупацию полуострова.
Сегодня Крымская платформа становится маркером для мировых лидеров. Если вы сегодня не участвуете в форуме в Киеве, стоит ли вас расценивать как мощное государство? Ведь вы уклоняетесь от ключевых тенденций мировой политики,
– сказал экс-представитель президента Украины в АР Крым.
По его словам, увеличение количества участников также объясняется онлайн-форматом мероприятия.
"Ведь даже в мирное время собрать 50 президентов или премьеров в Киеве тяжеловато", – добавил Бабин.
Как изменилось отношение Запада к Украине
Кроме того, с началом российской агрессии Киев доказал свою жесткую позицию в вопросе Крыма.
Украина устойчива к любым ультиматумам и далека от любого мнения о капитуляции и территориальных уступках. Эта очень мощная позиция существенно изменила отношение стран Запада к Украине. Они видят, что мы не собираемся сдаваться,
– отметил Бабин.
По его словам, мировые лидеры осознали, что вопрос Крыма на международном уровне следует решать с уважением к территориальной целостности Украины, ведь других вариантов нет.
"Происходила определенная переоценка. То, что сегодня Украина стала полноценным субъектом мировой политики – это очевидный факт", – отметил бывший представитель президента Украины в АР Крым.
Он отметил, что это также способствовало увеличению внимания мира к Крымской платформе.
Борис Бабин рассказал о настроениях жителей Крыма: смотрите видео
Крымская платформа в Киеве: какие заявления звучали
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины Крым – не просто территория и не фишка в геополитической игре. Для нас это часть нашего народа и общества. Он добавил, что после деоккупации Крым со всем нашим государством станет частью Евросоюза.
- Президент Польши Анджей Дуда на саммите Крымской платформы заявил, что газопровод "северный поток-2" должен быть полностью демонтирован. По его словам, когда россия воюет против Украины, бизнес со страной-агрессором не должен вестись.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, как важно помочь Украине одержать победу над российскими оккупантами. Столтенберг добавил, что постоянно просит партнеров предоставлять ВСУ больше оружия.