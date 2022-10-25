Зеленский предлагает использовать опыт Украины для деоккупации Приднестровья и Абхазии
В столице Хорватии Загребе стартовала пленарная сессия парламентского саммита Крымской платформы. Там также выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
Во время выступления на саммите Крымской платформы Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий во всем мире. В частности, он упомянул о Приднестровье и Абхазии, пишет 24 канал.
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Зеленский предлагает создать специальные платформы
Глава государства отметил, что когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет Крым, нашей стране будет необходим опыт международного сообщества – безопастностный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть полуострову полноценную жизнь.
Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий,
– сказал Зеленский.
Зеленский обратился к мировым лидерам и пригласил их посетить освобожденные от оккупантов территории. также президент предлагает им посетить украинский Крым, когда там развевается сине-желтое знамя. Он подчеркнул, что эта часть Европы заждалась дорогих и уважаемых гостей.
Также президент Украины просит международное сообщество поддерживать наше государство в борьбе с российскими захватчиками и постоянно усиливать его, ведь именно оно является фундаментом будущего мира.
Что известно о Крымской платформе в Хорватии
- 24 – 25 октября в хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы. К участию в мероприятии приглашены делегации из более чем 50 стран и институтов.
- Украина также пригласила представителей стран, не являющихся членами платформы, в том числе из Южной Америки, Африки и Азии.
- Также 24 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем открыли V украинско-немецкий экономический форум.
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