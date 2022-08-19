Крымские коллаборанты могут смягчить себе приговор, если сдадут военные объекты россии

Украинские власти предложили коллаборантам из Крыма выгодное сотрудничество. В частности, они могут смягчить судебные приговоры.

Для этого предатели должны предоставить украинским военным ценную информацию. Касается она расположения российской техники во временно оккупированном Крыму.

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Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АРК.

– рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Отметим, что для крымских коллаборантов действительно пришло время задуматься. В последнее время на территории полуострова участились взрывы на российских военных объектах.

Последние новости о "хлопке" в Крыму

Очередной "хлопок" в оккупированный Крым "подвезли" вечером 18 августа. Взрывы раздались на самом большом вражеском аэродроме полуострова – "Бельбек". Сразу после этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Кстати, в этот же вечер звуки взрывов услышали и недалеко от крымского моста. Жители Керчи публиковали видео, на котором слышались мощные звуки взрывов. российские оккупанты заявили, что это якобы сработала система ПВО. Украинские власти пока не комментировали этот "хлопок". Так неизвестно, получил ли крымский мост какие-либо повреждения.

В то же время военный и активист Сергей Стерненко отметил, что если бы даже ВСУ попали в крымский мост, то российские оккупационные власти до последнего пытались бы это скрыть.

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