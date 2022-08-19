Для цього зрадники мають надати українським військовим цінну інформацію. Стосується вона розташування російської техніки у тимчасово окупованому Криму.

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Кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об'єкти та техніку на території АРК,

– розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Зазначимо, що для кримських колаборантів дійсно прийшов час задуматися. Адже останнім часом на території півострова почастішали вибухи на російських військових об'єктах.

Останні новини про "бавовну" в Криму

Чергову "бавовну" в окупований Крим "підвезли" ввечері 18 серпня. Вибухи пролунали на найбільшому ворожому аеродромі півострова – "Бельбек". Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

До речі, цього ж вечора звуки вибухів почули й недалеко від кримського моста. Мешканці Керчі публікували відео, на якому було чути потужні звуки вибухів. російські окупанти заявили, що це нібито спрацювала система ППО. Українська влада наразі не коментувала цю "бавовну". То ж невідомо, чи зазнав кримський міст якихось ушкоджень.

Водночас військовий та активіст Сергій Стерненко зазначив, що якби навіть ЗСУ влучили у кримський міст, то російська окупаційна влада до останнього намагалася б це приховати.

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