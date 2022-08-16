Турция начала выдавать крымским татарам вид на жительство: что это может означать

Виды на жительство позволят крымским татарам не только получить разрешение постоянно проживать, но и получить работу в Турции. Это облегчит условия временного и постоянного пребывания этноса в стране.

Ряд украинских СМИ начали неправильно трактовать решение Анкары, видя в этом искусственное стимулирование выезда крымских татар. Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Статус улучшит условия пребывания

Это есть такой статус… Этот статус позволяет очень легко получать вид на постоянное проживание и работать. То есть почти на все условия проживания, кроме работы в государственных структурах и службы в армии,

– объяснил Чубаров.

Политик отметил, что ряд украинских СМИ неправильно трактовали предоставление статуса для крымских татар в Турции. Он опровергает, что Анкара признала крымских татар людьми турецкого происхождения, так как речь идет о лицах тюркского происхождения.



"Есть большая разница между турецким и тюркским. То есть это люди, принадлежащие к тюркским этносам", – заметил он.

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Конспирологии нет

По словам Чубарова, после 24 февраля в Турции увеличилось количество крымских татар.

"Это те люди, нашедшие там защиту от тех угроз, которые произошли в результате войны. Никто не знает, как долго это будет продолжаться. Но многие уже возвращаются в Украину. Хотя мы призываем особенно женщин с маленькими детьми еще немного подождать", – добавил политик.

В то же время, он опроверг мнение некоторых экспертов, которые считают, что это может простимулировать крымских татар, которые боятся в Крыму боевых действий – подтолкнуть их к выезду.

Это не будет столь существенным. Говорить о конспирологическом мнении, что, мол, это так Эрдоган помогает путину – я бы не стал. Я не вижу конспирологии. Это просто облегчит людям временное пребывание в Турции,

– резюмировал собеседник.

Вид на жительство для крымских татар: что известно

Управление миграции МВД Турции стало выдавать крымским татарам разрешение на бессрочное проживание в стране. Теперь этот народ там официально имеет статус "тюркских корней". О новых привилегиях для коренного народа Крыма стало известно 14 августа.

Такой же статус раньше начали предоставлять туркам-месхетинцам, уйгурам, болгарам и грекам.

Ранее крымские татары, как и все другие не турецкие граждане, могли получить разрешение на долгосрочное проживание только при определенных обстоятельствах. Прежде всего, речь идет о необходимости непрерывно проживать в Турции в течение восьми лет.

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