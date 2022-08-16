Низка українських ЗМІ почали неправильно трактувати рішення Анкари, вбачаючи в цьому штучне стимулювання виїзду кримських татар. Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Статус покращить умови перебування

Це є такий статус… Цей статус дозволяє дуже легко отримувати посвідку на постійне проживання та працювати. Тобто майже на всі умови проживання, окрім роботи в державних структурах та служби в армії,

– пояснив Чубаров.

Політик зазначив, що низка українських ЗМІ неправильно трактували надання статусу для кримських татар в Туреччині. Він спростовує, що Анкара визнала кримських татар людьми турецького походження, позаяк мова йде про осіб тюркського походження.



"Є велика різниця між турецьким і тюркським. Тобто це люди, які належать до тюркських етносів", – зауважив він.

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Конспірології немає

Зі слів Чубарова, після 24 лютого у Туреччині збільшилася кількість кримських татар.

"Це ті люди, які там знайшли захист від тих загроз, які сталися внаслідок війни. Ніхто не знає, як довго це буде продовжуватися. Хоча багато людей вже повертаються до України. Хоча ми закликаємо особливо жінок з маленькими дітьми ще трохи почекати", – додав політик.

Водночас він спростував думку деяких експертів, які вважають, що це може простимулювати кримських татар, які бояться в Криму бойових дій – підштовхнути їх до виїзду.

Це не буде таким суттєвим. Говорити про конспірологічну думку, що, мовляв, це так Ердоган допомагає путіну – я б не став. Я не бачу конспірології. Це просто полегшить людям тимчасове перебування у Туреччині,

– резюмував співрозмовник.

Посвідки для кримських татар: що відомо

Управління міграції МВС Туреччини почало видавати кримським татарам дозвіл на безстрокове проживання в країні. Тепер цей народ там офіційно має статус "тюркське коріння". Про нові привілеї для корінного народу Криму стало відомо 14 серпня.

Такий же статус раніше почали надавати туркам-месхетинцям, уйгурам, болгарам і грекам.

Раніше кримські татари, як і всі інші нетурецькі громадяни, могли лише отримати дозвіл на довгострокове проживання лише за певних обставин. Передусім мовиться про потребу безперервно проживати в Туреччині протягом восьми років.

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