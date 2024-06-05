Россия не имеет альтернатив Крымскому мосту, – Силы обороны Юга

Враг еще не построил транспортную артерию, подобную Крымскому мосту, которая бы обеспечивала логистику российской армии. По мнению украинских военных, альтернативы ему у противника пока нет.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук на фоне заявлений в западной прессе, что украинская армия готовится к ударам по мосту, рассказал о его стратегическом весе для вражеской армии.

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Других безопасных способов добраться до Крыма нет

Военный в шутку говорит, что "россиянам сейчас самое время возвращаться к проекту подземного тоннеля из России в Крым". По его мнению, сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма у них не останется. По словам Плетенчука, мост уже не выдерживает логистической нагрузки, поэтому россияне активно ищут альтернативу.

Морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для них так же закрыто. Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, забыли, когда открыли Керченский мост. Получается, что основная военная логистика приходилась именно на паромы. Теперь не приходится,

– объяснил военный.

Плетенчук также добавил, что россияне прокладывают железную дорогу вдоль северного побережья Азовского моря. Впрочем, эта дорога на оккупированной южной части Украины недостроена. Он также рассказал, что о правильности ударов по мосту именно сейчас "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".

Россия боится потерять мост