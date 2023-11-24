Как Украина взорвала Крымский мост: эксклюзивные подробности от СБУ

Крымский мост Украина атаковала дважды – 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Незаконно построенная переправа пока функционирует, однако в СБУ неоднократно демонстрировали, что это временно.

Украинские спецслужбы раскрыли эксклюзивные детали, как происходили атаки на Крымский мост. В фильме "Крымский мост на бис" Василий Малюк и бригадный генерал военной контрразведки "Хантер" открыли занавес и поделились, как проводили сложнейшие спецоперации.

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СБУ впервые рассказала детали об атаках

Спецслужбы ранее приоткрывали занавес и рассказывали, как произошла первая атака на Крымский мост 8 октября 2022 года. Глава СБУ Василий Малюк уточнил, что тогда Украина использовала самодельные взрывные устройства и 15 тонн гексогена. К слову, в тротиловом эквиваленте это около 21 тонны.

О второй атаке на Крымский мост, состоявшейся 17 июля 2023 года, спецслужбы рассказывают впервые. В тот день 5 украинских дронов держали курс на переправу через Керченский пролив. Однако планы пришлось резко менять, когда россияне подняли в небо истребитель Су-27. Тогда оперативный штаб СБУ выбрал новую цель – фрегат "Адмирал Эссен".

Дроны двигались двумя группами – две лодки впереди, как разведчики, а еще три – сзади. Сложность операции заключалась еще в том, что в июле ночи короткие, поэтому у СБУ было время максимум до 03:00. Когда россияне подняли Су-27, то в штабе поняли – их ищут. Поэтому пришлось сделать крюк около 70 километров, чтобы добраться до установленной цели.

Когда дроны сменили маршрут, то СБУ получила интересную информацию – на пути был фрегат "Адмирал Эссен", Украина преследовала цель поразить это судно, но сама судьба подтолкнула спецслужбы к этому.

Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал сомневаться и думать, а не пойти на "Эссен". Да, мы облизывались на "Эссен". Но обошли его на расстоянии 1,5 километра. Ибо у нас была четкая задача верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже к тому времени знали о существовании у нас морских дронов и бодрствовали,

– рассказал Малюк.

Генерал с позывным "Хантером" рассказывает, что дроны бы не смогли дойти до моста, потому что бы, теоретически, закончилось горючее. Один надводный дрон нес на себе около 900 килограммов тротила, поэтому было принято следующее решение – одна группа атакует Крымский мост, а другая – российский ракетоноситель.

Чтобы мощные дроны просто не утонули, они отправились на поиски "Эссен". К сожалению, догнать ракетоноситель не удалось, поскольку он курсировал в бухту в Новороссийске. Поэтому в СБУ приняли решение взорвать три морских дрона неподалеку от берега Ялты.

А вот первая группа из двух дронов смогла дойти до цели и успешно поразила опоры Крымского моста. Один морской беспилотник отправился на таран опоры железнодорожного моста. Хотя связь была стабильной, но без задержек не обошлось и дрон проплыл между опорами. Тогда оператор развернул его и атаковал автомобильную часть моста. К слову, тогда спецназ отработал метко и попал в опору.

Тем временем второй дрон держал курс на опору железнодорожного моста. Именно в этот момент им проезжал поезд, однако с пустыми вагонами (к такому выводу в СБУ пришли, учитывая, что локомотив двигался из Крыма, а значит – в бочках не было горючего). Второй дрон также успешно попал в опору железнодорожного моста.

К слову, агенты СБУ смогли также получить тайные отчеты осмотра опор моста, проводимого оккупантами. По их данным, шесть из восьми "подопорников" были разрушены, а два – повреждены.

Дрон SeaBaby создали специально, чтобы атаковать опоры Крымского моста

Атаковать опоры Крымского моста оказалось задачей непростой, поэтому украинские инженеры разработали свой морской дрон – SeaBaby. "Хантер" рассказал, что переправа построена в Керченском проливе на очень большом слое ила. Чтобы мост держался, россияне под каждой опорой использовали 15 – 20, а возможно и даже 30 свай. Эти стержни, воткнутые в грязь, напоминают по форме веник, и таким образом удерживают опоры.

Разрушить эту опору было бы очень трудно, но у моих инженеров возникло гениальное мнение, чтобы мы постарались перебить эти сваи, и они полопаются. Тогда опора будет еще больше тянуть мост вниз,

– рассказал "Хантер".

Эту задачу было очень трудно выполнить технически, поскольку у Украины не было на вооружении необходимого вооружения. К тому же в СБУ предполагают, что самолеты или авиационные бомбы, вероятно, не смогли бы туда долететь. Тогда спецслужбы поняли, что необходимо строить собственный морской дрон, и незаурядный, а мощный. Ведь перед инженерами стояла задача создать оружие, способное донести 800 килограммов тротила и преодолеть расстояние не менее 800 километров по морю с волнением до четырех баллов.

Важным показателем также являлась скорость морского дрона. Особенно – на финальной стадии. Как пояснил "Хантер", дрон должен был напоследок оторваться от кораблей-преследователей и маневрировать в случае атаки вертолетов. Кроме того, важно было, чтобы не исчезала связь с дроном.

Волонтеры помогли нам устроить на дронах лучшую связь в мире, потому что полагаться на изделия Илона Маска мы не могли,

– добавил Хантер.

Благодаря совместным усилиям, Украина смогла создать морской дрон SeaBaby, который напомнил оккупантам, что Крымский мост – конструкция непостоянная.

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Как россияне помогают Украине уничтожить Крымский мост

Как сообщили в СБУ, россияне помогают Украине разрушить Крымский мост. В частности, с помощью источников нашим спецслужбам удалось получить конструкторскую документацию как созданная переправа. Как отметил Хантер, это сыграло важную роль в планировании атаки на Крымский мост.

В документации мы нашли все, что нам нужно было, чтобы понять, как мы его разрушим,

– рассказал "Хантер".

Кроме того, помочь спланировать атаку помогла и обычная гражданская россиянка, которая даже не догадывалась об этом. Так, подполковник военной контрразведки с позывным "Енот" рассказал, что однажды россиянка отдыхала на яхте и проплывала под внутренними конструкциями арки моста. Она сняла это на видео.

Эти кадры очень помогли Украине, ведь они дали понимание – в какой точке нужно атаковать Крымский мост, чтобы нанести максимальное повреждение.