Песков подтвердил удар по Крымскому мосту, но говорит: "повреждений нет"

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что атака на Крымский мост была. В то же время он сразу же заверил, что повреждений якобы нет.

Песков говорит, что мост продолжает функционировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также Подрыв подводных опор Крымского моста: в ВМС оценили последствия

Песков прокомментировал атаку на Крымский мост

Представитель Путина Дмитрий Песков подтвердил, что взрыв возле Крымского моста был. Однако он поспешил заверить, что "повреждений нет".

Ну, взрыв действительно был. Ничего не повреждено. Ничего не повреждено, мост работает,

– уверяет Песков.

Он называет мост "объектом мирной инфраструктуры" и добавил, что Россия пытается помешать таким атакам.

Напомним, Украина в третий раз поразила Крымский мост, на этот раз СБУ под водой, заминировали опоры и активировав взрывные устройства 3 июня. Взрыв повредил подводные подпорки, оставив мост в аварийном состоянии; жертв среди гражданского населения нет.

Под опоры смогли заложить 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.