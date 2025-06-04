Пєсков каже, що міст продовжує функціонувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Пєсков прокоментував атаку на Кримський міст

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що вибух біля Кримського моста був. Однак він поспішив запевнити, що "ушкоджень немає".

Ну, вибух справді був. Нічого не пошкоджено. Нічого не пошкоджено, міст працює,

– запевняє Пєсков.

Він називає міст "об'єктом мирної інфраструктури" та додав, що Росія намагається завадити таким атакам.

Нагадаємо, Україна втретє вразила Кримський міст, цього разу СБУ під водою, замінували опори й активувавши вибухові пристрої 3 червня. Вибух пошкодив підводні підпірки, залишивши міст в аварійному стані; жертв серед цивільного населення немає.

Під опори змогли закласти 1,1 тисячі кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. За даними СБУ, операцією керував голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.