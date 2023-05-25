Любопытно, что они действительно планировались на Крымском мосту. Но россияне ничего не могут сделать нормально, поэтому эти учения вышли из-под контроля. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов.
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"Загорелась техника, которая должна была вроде бы отрабатывать оборону моста неизвестно по какому направлению. Из-за этой внештатной ситуации россиянам пришлось полностью перекрыть мост. Лишь после того, как они убрали последствия своих "учеников", возобновилось движение на Крымском мосту", – заметил боец.
Крым атаковали дроны
Более того, оккупанты жалуются, что Севастополь и другие районы полуострова атаковали беспилотники. Традиционно они уверяют, что "отработала ПВО".
Они всегда говорят, что "дроны никуда не попали", "не долетели", "все спокойно". А потом новость о том, что в Севастополе горит нефтебаза, под Евпаторией поражена большая стоянка российской техники. Верить источникам оккупантов – это не уважать себя,
– подчеркнул Самойлов.
Относительно того, что в Крыму работала ПВО, есть два варианта: либо туда действительно что-то летело, либо они просто расстреливают небо и докладывают об "отражении бешеной атаки".
"Смотрите, какие мы молодцы, мы сбили 1500 "Байракторов", дайте нам еще денег на "укрепление обороны". Это для них нормальная практика сейчас", – подчеркнул защитник.
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Крымский мост: последние новости
- Аналитики утверждают, что Крымский мост сыграет очень важную роль при освобождении полуострова. Как пояснил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, россияне могут использовать мост для бегства с территории полуострова.
- По словам военного эксперта Романа Свитана, Украина может уничтожить Крымский мост с помощью ракет Storm Shadow, что бьют на 300 километров. Так, ими можно попасть по мосту из Берислава, что на Херсонщине.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что Крымский мост нужно ликвидировать прежде всего по военным соображениям. Следует лишить россиян возможности перебрасывать на временно оккупированный полуостров личный состав, технику и вооружение.