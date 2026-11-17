17 ноября Силы обороны и Служба безопасности Украины уничтожили металлическую арку и автомобильный пролет Крымского моста. Автодорожная часть обрушилась в воду после попаданий, а железнодорожная часть получила повреждения.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, многоэтапная спецоперация готовилась около месяца и состояла из семи отдельных этапов.

Что известно о ходе операции

На первых этапах украинские подразделения последовательно выбивали российскую противовоздушную оборону вокруг объекта, чтобы расчистить направление для дальнейших ударов.

Часть атак спецслужба провела самостоятельно, после чего на завершающей стадии к уничтожению переправы подключились другие подразделения украинской армии.

Спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ нанесли удар по автомобильной полосе ракетами-дронами "Паляница". После взрывов пролет вместе с металлической аркой упал на дно Керченского пролива.

В Генштабе отметили , что автомобильная часть уничтожена, и ни одна машина по ней не проедет, а железнодорожная ветка хоть и стоит, но уже с поврежденной аркой.

Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост – один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Упал не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ,

– отметили в СБУ.

Атака на Крымский мост: смотрите видео

В спецслужбе добавили, что проведение подобных операций опровергает заявления врага о неуязвимости его логистики и приближает справедливый мир для страны.

"Для оккупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, по которой на полуостров и дальше на юг Украины поступали топливо, боеприпасы, техника и личный состав. Осенью были разрушены мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остается все меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего они не могут воевать… Символ оккупации треснул. Продолжение следует", – добавили также в Генштабе.

Напомним, что для нейтрализации защиты оккупантов, как сообщил президент, привлекли линейку техники отечественного производства. Среди использованных систем также были аппараты "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", Mich-2000, Ruta, Ан-197, FP-1, а также FP-5 "Фламинго" и крылатые ракеты Р-360 "Нептун".