Что происходит на Крымском мосту: у Maxar показали новые спутниковые фото

13 октября 2022 , 09:07
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Источник:

Maxar Technologies

Утром 8 октября раздался взрыв на Крымском мосту. Сегодня, 13 октября, в сети показали, как он выглядит сейчас.

Сейчас на Крымском мосту проходит ремонт. Соответствующие кадры опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

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Как выглядит сейчас Крымский мост

На сегодняшних снимках можно увидеть ремонт железнодорожного полотна Крымского моста, а также поврежденных участков пролета автомобильного моста.

Также на кадрах видно, что транспорт, который едет по мосту, а неподалеку паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив.


Крымский мост по состоянию на 13 октября.


На Крымском мосту продолжается ремонт / фото


Разрушенный Крымский мост / фото Maxar

Удар по Крымскому мосту

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Автор: Софія Ковнір