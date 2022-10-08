В ОК "Юг" оценили, как уничтожение Крымского моста повлияет на поставку россиян

Уничтожение Крымского моста разрушает очередные логистические цепочки россиян, поэтому им труднее будет не только подвозить резервы, но и вывозить раненых. У них остается путь через Мелитополь, однако с каждым разрушением ощущения огневого контроля со стороны ВСУ они будут испытывать больше.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, как в Крыму реагируют на подрыв моста.

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Разрушаются существенные логистические цепи

Гуменюк отметила, что уничтожение Крымского моста разрушает значительные логистические цепи россиян. Они вынуждены оставаться на территории, которая тоже временно оккупирована – Крымский полуостров. Несмотря на то, что он оккупирован уже несколько лет, к россиянам постепенно приходит понимание, что он временно оккупирован.

Это понимает и местное население, что Крым – это Украина, и она становится еще ближе к нему в те моменты, когда никуда из него деваться нельзя. Разрушаются логистические пути. Это невозможность эвакуироваться, в частности,

– отметила спикер оперативного командования "Юг".

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Альтернативы у них пока есть

Она добавила, что у них пока есть альтернативные способы. В частности, это направление на Мелитополь.

"Однако россияне также понимают, что чем меньше у них остается таких путей, тем больше будет усиление нашего огневого контроля и невозможность их использования", — подчеркнула Гуменюк.

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