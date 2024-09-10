Крымский мост продолжает разваливаться: Плетенчук оценил перспективы врага восстановить его

Крымский мост, который соединяет территорию России с временно оккупированным полуостровом, имеет серьезные разрушения и требует экстренного ремонта. В ВМС оценили, какие перспективы имеют россияне, чтобы восстановить переправу.

Несмотря на повреждения Россия продолжает активно использовать мост. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россияне увеличили нагрузку на Крымский мост

Представитель ВМС рассказал, что сейчас украинская сторона владеет информацией об активном применении россиянами Крымского моста в логистических вопросах.

Поступает информация, что россияне вынуждены решать логистические вопросы через Крымский мост из-за того, что они потеряли железнодорожный паром. Будет увеличиваться перевозки автомобилей. И параллельно с новостями о мосте вы можете увидеть и новости о том, что резко увеличилось количество автомобильных бензовозов. И это не случайность,

– рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что сейчас враг вынужден нагружать поврежденный мост еще больше. При этом определенные текущие работы и ремонты, вероятнее всего, там таки будут пытаться проводить.

"Для них этот мост имеет сакральное значение. Тенденции, которые были заложены во время совместной операции СБУ и ВМС, которые сделали невозможным полноценную эксплуатацию этого моста, как вы видите, имеют последствия. Это прекрасно", – подытожил представитель ВМС.

К слову, партизаны движения "Атеш" заметили, что сейчас на Крымском мосту происходит деградация конструкционных элементов. Как следствие – он осыпается.

Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания,

– говорится в публикации партизан.

Они также добавили, что в Крыму сократилось количество комплексов ПВО, а это делает мост еще более уязвимым.