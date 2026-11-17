Крымский мост получил повреждения в результате ударов беспилотников 16 и 17 ноября. Российские следственные органы квалифицировали инцидент как "террористический акт" и возбудили уголовное дело.

Об этом сообщило главное следственное управление следственного комитета России.

Что говорят в России об атаке на Крымский мост

Враждебное ведомство возбудило дело по статье 205 Уголовного кодекса России. Российская сторона заявила, что для нанесения воздушного удара использовались беспилотные летательные аппараты.

Следователи в настоящее время якобы пытаются установить все обстоятельства происшествия и круг лиц, причастных к планированию и проведению операции.

В то же время уровень зафиксированных повреждений конструкций в ведомстве подробно не уточняется.

Будет даже лучше, чем раньше,

– заявил тем временем путинский приспешник Песков, уверяя, что объект восстановят.

Он добавил, что Путину доложили о том, что случилось.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Крымский мост остается критически важной артерией для обеспечения российской группировки на оккупированном юге Украины, поэтому регулярно становится мишенью ударов.

Во время последней атаки, в ночь на 17 ноября, одна Арка Крымского моста обрушилась в море. После атаки движение автомобилей невозможно. Кроме того, глубина судоходного канала не позволяет судам безопасно обойти затопленные элементы арки. Из-за этого, помимо паралича автомобильной логистики, произошла полная остановка судоходного сообщения с Азовским морем.