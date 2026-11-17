Про це повідомило головне слідче управління слідчого комітету Росії.

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Що кажуть у Росії про атаку на Кримський міст

Вороже відомство відкрило провадження за статтею 205 Кримінального кодексу Росії. Російська сторона заявила, що для повітряного удару застосовувалися безпілотні літальні апарати.

Слідчі наразі нібито намагаються встановити повні обставини події та коло осіб, причетних до планування й виконання операції.

Водночас рівень зафіксованих пошкоджень конструкцій у відомстві детально не уточнюють.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Кримський міст залишається критично важливою артерією для забезпечення російського угруповання на окупованому півдні України, через що регулярно стає мішенню ударів.

Під час останньої атаки, у ніч на 17 листопада, одна арка Кримського мосту впала в море. Після атаки рух авто неможливий. Також глибина судноплавного каналу не дозволяє кораблям безпечно оминути затоплені елементи арки. Через це, окрім паралічу автомобільної логістики, виникла повна зупинка судноплавного сполучення з Азовським морем.