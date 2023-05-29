Военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров допустил, если бы мы применили Storm Shadow по Крымскому мосту, то использовали бы не 2, а 4 таких ракеты. И тогда бы мост получил значительные повреждения. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Крымский мост "ожидает" определенное оружие
Он объяснил, что Storm Shadow – очень мощная ракета. Например, российские крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которыми враг атаковал Украину 29 мая, обладают боевой частью весом 400 килограммов. А Storm Shadow – 450 кг. При этом Х-101/555 имеют большую дальность и работают на 2,5 тысячи километров, а Storm Shadow – более 560 километров.
Однако нам не нужна такая большая дальность ракеты, чтобы достать по Крымскому мосту,
– объяснил военный эксперт.
Также Storm Shadow может иметь 4 типа боевой части. В частности, есть тандемная, ее боеголовка сначала пробивает любую железобетонную конструкцию и лишь потом взрывается.
Военный эксперт объяснил, какое оружие позволит вывести навсегда из эксплуатации Крымский мост: смотрите видео
Я уверен, что Крымский мост будет уничтожен. Однако нет смысла наносить ему определенный вред, который враг сможет более или менее оперативно устранить,
– заметил специалист по противовоздушной обороне.
Наверняка Крымский мост "ожидает", когда Украине передадут истребители F-16, после чего по нему будут нанесены один или два массированных удара. И после этого этот мост будет навсегда выведен из строя", - подчеркнул Андрей Крамаров.
Больше о ситуации на Крымском мосте
- После мощного "хлопка" на мосту 8 октября 2022 года было перекрыто движение по нему грузовиков. Прошло почти 7 месяцев, но этот запрет так и не был отменен. Оккупанты очень боятся возможных "провокаций" на Крымском мосту. Именно поэтому рекомендуют пользоваться дорогами, пролегающими через временно оккупированные территории Украины.
- Недавно на мосту появилось задымление, движение по нему было остановлено. Впоследствии так называемые власти временно оккупированного Крыма сообщили, что задымление связано с проведением каких-то "учений".
- В разведке Великобритании объяснили, что когда продолжались учения, оккупанты использовали дымогенераторы ТДА-3. Как считают британцы, несмотря на то, что российские военные много внимания уделяют маскировке и камуфляжу, они не дают им никаких преимуществ на поле боя.