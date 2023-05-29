Военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров допустил, если бы мы применили Storm Shadow по Крымскому мосту, то использовали бы не 2, а 4 таких ракеты. И тогда бы мост получил значительные повреждения. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Крымский мост "ожидает" определенное оружие

Он объяснил, что Storm Shadow – очень мощная ракета. Например, российские крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которыми враг атаковал Украину 29 мая, обладают боевой частью весом 400 килограммов. А Storm Shadow – 450 кг. При этом Х-101/555 имеют большую дальность и работают на 2,5 тысячи километров, а Storm Shadow – более 560 километров.

Однако нам не нужна такая большая дальность ракеты, чтобы достать по Крымскому мосту,

– объяснил военный эксперт.

Также Storm Shadow может иметь 4 типа боевой части. В частности, есть тандемная, ее боеголовка сначала пробивает любую железобетонную конструкцию и лишь потом взрывается.

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Я уверен, что Крымский мост будет уничтожен. Однако нет смысла наносить ему определенный вред, который враг сможет более или менее оперативно устранить,

– заметил специалист по противовоздушной обороне.

Наверняка Крымский мост "ожидает", когда Украине передадут истребители F-16, после чего по нему будут нанесены один или два массированных удара. И после этого этот мост будет навсегда выведен из строя", - подчеркнул Андрей Крамаров.

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