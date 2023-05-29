Військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров припустив, якби ми застосували Storm Shadow по Кримському мосту, то використовували б не 2, а 4 такі ракети. І тоді б міст зазнав би значних ушкоджень. Про це він розповів 24 Каналу.

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Кримський міст "очікує" певну зброю

Він пояснив, що Storm Shadow – дуже потужна ракета. Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 та Х-555, якими ворог атакував Україну 29 травня, мають бойову частину вагою 400 кілограмів. А Storm Shadow – 450 кілограмів. При цьому Х-101/555 мають більшу дальність і працюють на 2,5 тисячі кілометрів, а Storm Shadow – понад 560.

Проте нам не потрібна така велика дальність ракети, щоб дістати по Кримському мосту,

– пояснив військовий експерт.

Також Storm Shadow може мати 4 типи бойової частини. Зокрема є тандемна, її боєголовка спочатку пробиває будь-яку залізобетонну конструкцію і лише потім вибухає.

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Я впевнений, що Кримський міст буде знищено. Однак не має сенсу завдавати йому певної шкоди, яку ворог зможе більше чи менше оперативно усунути,

– зауважив фахівець з протиповітряної оборони.

Напевно, що Кримський міст "очікує", коли Україні передадуть винищувачі F-16, після чого по ньому буде завдано один чи два масовані удари. І після цього цей міст буде назавжди виведений з експлуатації", – наголосив Андрій Крамаров.

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