Військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров припустив, якби ми застосували Storm Shadow по Кримському мосту, то використовували б не 2, а 4 такі ракети. І тоді б міст зазнав би значних ушкоджень. Про це він розповів 24 Каналу.
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Кримський міст "очікує" певну зброю
Він пояснив, що Storm Shadow – дуже потужна ракета. Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 та Х-555, якими ворог атакував Україну 29 травня, мають бойову частину вагою 400 кілограмів. А Storm Shadow – 450 кілограмів. При цьому Х-101/555 мають більшу дальність і працюють на 2,5 тисячі кілометрів, а Storm Shadow – понад 560.
Проте нам не потрібна така велика дальність ракети, щоб дістати по Кримському мосту,
– пояснив військовий експерт.
Також Storm Shadow може мати 4 типи бойової частини. Зокрема є тандемна, її боєголовка спочатку пробиває будь-яку залізобетонну конструкцію і лише потім вибухає.
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Я впевнений, що Кримський міст буде знищено. Однак не має сенсу завдавати йому певної шкоди, яку ворог зможе більше чи менше оперативно усунути,
– зауважив фахівець з протиповітряної оборони.
Напевно, що Кримський міст "очікує", коли Україні передадуть винищувачі F-16, після чого по ньому буде завдано один чи два масовані удари. І після цього цей міст буде назавжди виведений з експлуатації", – наголосив Андрій Крамаров.
Більше про ситуацію на Кримському мосту
- Після потужної "бавовни" на мосту 8 жовтня 2022 року був перекритий рух по ньому вантажівок. Минуло майже 7 місяців, але цю заборону так і не скасували. Окупанти дуже бояться можливих "провокацій" на Кримському мосту. Саме тому рекомендують користуватися дорогами, які пролягають через тимчасово окуповані території України.
- Нещодавно на мосту з'явилось задимлення, рух по ньому було зупинено. Згодом так звана влада тимчасово окупованого Криму повідомила, що задимлення пов'язане з проведенням якихось "навчань".
- В розвідці Великої Британії пояснили, що коли тривали навчання, окупанти використовували димогенератори ТДА-3. Як вважають британці, попри те, що російські військові багато уваги приділяють маскуванню та камуфляжу, вони не дають їм ніякої переваги на полі бою.