Аналитик предположил, когда Украина может вновь нанести удар по Крымскому мосту

Украинские дроны все ближе подбираются к Крымскому мосту. Похоже, что его обрушение – это лишь вопрос времени.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал 24 Каналу, что россияне пытаются всеми силами обеспечить безопасность Крымского моста. Это видно по количеству различных барж, боновых заграждений на воде, средств разведки и ПВО, расположенных вблизи этого объекта.

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Когда Украина нанесет удар по Крымскому мосту?

По словам Земляного, во время недавней атаки украинских беспилотников на Керчь там даже запускали дымовые завесы, чтобы сбить с толку дроны. Это еще один элемент защиты Крымского моста.

Россияне боятся за свой сакральный объект. Они всеми силами пытаются его защитить, но пропустили несколько атак по мосту. И здесь вопрос лишь в том, когда Силы обороны нанесут огневой удар по этому объекту, чтобы окончательно его разрушить и прервать логистику из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край,

– сказал аналитик.

На самом деле невозможно точно предсказать, когда такая атака может произойти. Это может случиться как совсем скоро, так и в ближайшие месяцы.

Что будет с Крымским мостом: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты боятся полноценно использовать Крымский мост после ударов Сил обороны Украины. Сейчас враг не загружает его на полную мощность. Все из-за тех повреждений, которые мост получил ранее.