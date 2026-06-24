Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповів 24 Каналу, що росіяни намагаються всіляко убезпечити Кримський міст. Це видно по тій кількості різних барж, бонових загороджень на воді, засобів розвідки та ППО, які розташовані поблизу цього об'єкта.

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Коли Україна вдарить по Кримському мосту?

За словами Земляного, під час нещодавньої атаки українських безпілотників по Керчі там навіть запускали димові завіси, аби збити з пантелику дрони. Це ще один елемент захисту Кримського мосту.

Росіяни бояться за свій сакральний об'єкт. Вони всіма силами намагаються його захистити, але про ґ авили кілька атак по мосту. І тут лиш питання в тому, коли Сили оборони завдадуть вогневого ураження по цьому об'єкту, аби остаточно його зруйнувати та перервати логістику з тимчасово окупованого Криму до Краснодарського краю,

– сказав аналітик.

Насправді неможливо точно спрогнозувати, коли така атака може статися. Це може бути як зовсім швидко, так і в найближчі місяці.

Що буде з Кримським мостом: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти бояться використовувати Кримський міст повноцінно після ударів Сил оборони України. Наразі ворог не навантажує його на повну. Все через ті пошкодження, які міст зазнав раніше.