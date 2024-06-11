"Все изменится 12 июня": что за странные надписи появились в Крыму

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Россияне не только жалуются из-за постоянных атак, которые они не могут отбивать, но и пугаются от красноречивых предупреждений, которые начали появляться по всему полуострову.

Оккупанты уже начали подготовку к десантно-морской операции, которую ожидают с украинской стороны. Однако приоритетом украинских военных является совсем не это. Владислав Селезнев, военный эксперт в эфире 24 Канала напомнил о словах руководителей наших спецслужб, которые однозначно высказывались о судьбе Крымского моста.

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Россиянам в Крыму становится страшнее

В разных городах временно оккупированного Крыма появились странные надписи с датой 12 июня. В этот день крымчан призывают держаться подальше от военных объектов и не передвигаться по Крымскому мосту.

Интересно заметить, что 12 июня россияне отмечают День России.

Генерал Малюк и генерал Буданов говорили о том, что Керченский мост не доживет до июля. Мне точно неизвестно, произойдет ли это 12 июня, или чуть позже. Но логика украинских сил обороны очевидна: системное и методичное разрушение элементов вражеской ПВО говорит о том, что мы накопили ресурсы и создаем соответствующую основу для массированной атаки на Керченский мост,

– отметил Владислав Селезнев.

Очевидно, что россияне очень нервничают из-за такой возможности. Хотя 11 июня, в среду, Крыму может ничего не угрожать, однако оккупанты все равно вынуждены реагировать на соответствующие вызовы и тратить определенные ресурсы. Ведь угроза настолько реальна, насколько и надуманная.

Стоит добавить, что на днях в Крыму хакеры прервали трансляцию пропагандистского канала. Вместо этого зрители могли увидеть картинку, которая намекает на уничтожение Симферопольской телебашни также 12 июня.

Подготовка оккупантов

К слову, паникуют россияне не только из-за удара по Крымскому мосту.

Российская армия даже готовится к десантно-морской операции в исполнении украинских сил обороны. Вспомните, сколько было свидетельств о том, что россияне роют окопы в Симферопольском, Сакском, Черноморском районах, пытаясь избежать атаки с моря,

– отметил военный эксперт.

Более того, на прошлой неделе в Евпатории проводили учения, где российские военные били в сторону Черного моря. Так они отрабатывали контрдействия и оборону от морского десанта Украины.

"Такая себе история. Я очень сомневаюсь, что мы сможем реализовать такую миссию, хотя бы потому, что у нас не так много ресурсов для реализации масштабной морской десантной операции. Тем не менее россияне готовятся, тратят кучу ресурсов – человеческих и материально-технических, чтобы быть наготове. К чему готовятся – неизвестно", – подчеркнул Селезнев.

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