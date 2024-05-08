Повод для волнения есть, – спикер ОК "Юг" о важности Крымского моста
Крымский мост – важная логистическая артерия россиян. Однако после нескольких успешных атак украинскими ВМС мост получил существенные повреждения и теперь заставляет россиян волноваться.
Представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что россияне могут использовать дорожную часть моста для логистики. Однако проблема в том, что они не могут пользоваться в полной мере железной дорогой, поскольку это приведет к большой нагрузке на опоры моста и возможным разрушениям.
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Серьезная проблема
Поезда могут брать сразу десятки вагонов с тяжелой техникой, что создаст серьезную проблему для моста. И россияне это прекрасно понимают, особенно после тех повреждений, которые Крымский мост получил в результате совместной операции СБУ и ВМС.
Но это не означает, что они не могут пользоваться именно автомобильной частью этого моста и перебрасывать с помощью автомобилей военные грузы. Поэтому, конечно, повод волноваться у них есть,
– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.
Крымский мост: что известно
- Это единственный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Россией, который был незаконно построен еще в 2014 году. Он состоит из двух веток, которые расположены рядом, – транспортной и железнодорожной. Именно через Крымский мост государство-агрессор перебрасывает большое количество военной техники на оккупированные территории Украины.
- 8 октября 2022 года Украина успешно нанесла первый удар по Крымскому мосту. Там было взорвано основное полотно, по которому ездят автомобили.
- В июле 2023 года украинские ВМС нанесли уже второй удар по Крымскому мосту, используя морские дроны Sea baby. Дронам удалось повредить две опоры моста и железнодорожное полотно.
- Сейчас мост охраняется бригадами российской ПВО. А представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что уничтожение Крымского моста требует много ракет, ведь сам мостовой переход имеет большие размеры.