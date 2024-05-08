Повод для волнения есть, – спикер ОК "Юг" о важности Крымского моста

Крымский мост – важная логистическая артерия россиян. Однако после нескольких успешных атак украинскими ВМС мост получил существенные повреждения и теперь заставляет россиян волноваться.

Представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что россияне могут использовать дорожную часть моста для логистики. Однако проблема в том, что они не могут пользоваться в полной мере железной дорогой, поскольку это приведет к большой нагрузке на опоры моста и возможным разрушениям.

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Серьезная проблема

Поезда могут брать сразу десятки вагонов с тяжелой техникой, что создаст серьезную проблему для моста. И россияне это прекрасно понимают, особенно после тех повреждений, которые Крымский мост получил в результате совместной операции СБУ и ВМС.

Но это не означает, что они не могут пользоваться именно автомобильной частью этого моста и перебрасывать с помощью автомобилей военные грузы. Поэтому, конечно, повод волноваться у них есть,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост: что известно