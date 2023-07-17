Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, существуют определенные варианты, как защищаться от морских дронов. Однако России в случае с Крымским мостом это может не помочь.
Смотрите также Спецоперация Украины и существенные разрушения: что известно о взрывах на Крымском мосту
Иногда выставляют специальные заграждения и тросы, чтобы избежать удара морским дроном. Но в море это не всегда работает.
На море вы не можете просто перекрыть все. Они пытались ставить что-то вроде защитных сеток и тросов, а также прикрывали флот в Севастополе. Но сам факт, что перекрывают акваторию и вход в бухту, свидетельствует, что их уже достают и там. Они вынуждены защищать свои корабли даже в Севастополе,
– отметил Мусиенко.
Смотрите разговор с Александром Мусиенко на ютубе 24 Канала
Производит ли Россия собственные морские дроны
Как подчеркнул Мусиенко, пока неизвестно, есть ли у России собственные морские дроны. Но теоретически они могут их производить. Однако преимущественно оккупанты вкладываются в собственные корабли, подводный флот, торпеды и т.д.
Рынок надводных дронов чрезвычайно перспективен. И украинским компаниям стоило бы к нему присмотреться.
На рынке воздушных БПЛА есть много разработок, а на рынке надводных дронов – не так уж много. Украинские разработчики могут на этом зарабатывать в будущем. Мы можем занять определенную нишу,
– рассказал Мусиенко.
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- Ночью 17 июля на Крымском мосту произошли "хлопки". Так называемая "местная власть" начала рассказывать о какой-то "чрезвычайной ситуации".
- Уже днем российские оккупанты обнародовали видео с места инцидента. Там можно увидеть, что один из пролетов моста немного "устал".
- Источники Службы безопасности Украины рассказали 24 Каналу, что произошло на Крымском мосту. Это была часть удачной спецоперации СБУ и Военно-Морских Сил. А сам объект удалось атаковать с помощью морских дронов.