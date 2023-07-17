Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, существуют определенные варианты, как защищаться от морских дронов. Однако России в случае с Крымским мостом это может не помочь.

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Иногда выставляют специальные заграждения и тросы, чтобы избежать удара морским дроном. Но в море это не всегда работает.

На море вы не можете просто перекрыть все. Они пытались ставить что-то вроде защитных сеток и тросов, а также прикрывали флот в Севастополе. Но сам факт, что перекрывают акваторию и вход в бухту, свидетельствует, что их уже достают и там. Они вынуждены защищать свои корабли даже в Севастополе,

– отметил Мусиенко.

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Производит ли Россия собственные морские дроны

Как подчеркнул Мусиенко, пока неизвестно, есть ли у России собственные морские дроны. Но теоретически они могут их производить. Однако преимущественно оккупанты вкладываются в собственные корабли, подводный флот, торпеды и т.д.

Рынок надводных дронов чрезвычайно перспективен. И украинским компаниям стоило бы к нему присмотреться.

На рынке воздушных БПЛА есть много разработок, а на рынке надводных дронов – не так уж много. Украинские разработчики могут на этом зарабатывать в будущем. Мы можем занять определенную нишу,

– рассказал Мусиенко.

Взрывы на Крымском мосту: коротко