Крымский мост снова перекрыли: сообщают о воздушной тревоге
14 августа 2023, 10:30Читати новину українською
14 августа захватчики снова перекрыли движение на Крымском мосту. Это якобы "временно".
Также сообщают о воздушной тревоге в районе моста. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что происходит на Крымском мосту
Так, по состоянию на утро 14 августа на Крымском мосту снова "временно" перекрыли движение. Местные телеграм-каналы сообщают о воздушной тревоге в районе моста.
Кстати, крымские оккупационные "власти" хотят усилить наказание за съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, расположение стратегических объектов и результатов попаданий.
Какая ситуация на Крымском мосту: последние новости
- Российские захватчики продолжают ремонтировать Крымский мост после того, как его несколько раз посетил "хлопок". Так, в сети появились спутниковые снимки того, как продолжаются работы на этом мостовом переходе.
- 12 августа начали появляться сообщения о взрывах у Крымского моста. На фотографиях, которые публиковали в соцсетях, можно увидеть черный дым вблизи моста.
- Уже спустя короткое время ситуация повторилась. Пропагандистские СМИ тогда сообщали о по меньшей мере 8 взрывах.
- Есть несколько вариантов, что прилетело возле Крымского моста 12 августа. Это могли быть и надводные дроны, и переделанные ракеты.
- Кстати, это уже вторая атака на Крымский мост этим летом. В результате предварительной атаки были сильно повреждены пролеты.