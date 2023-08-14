Крымский мост снова перекрыли: сообщают о воздушной тревоге

14 августа захватчики снова перекрыли движение на Крымском мосту. Это якобы "временно".

Также сообщают о воздушной тревоге в районе моста. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что происходит на Крымском мосту

Так, по состоянию на утро 14 августа на Крымском мосту снова "временно" перекрыли движение. Местные телеграм-каналы сообщают о воздушной тревоге в районе моста.

Кстати, крымские оккупационные "власти" хотят усилить наказание за съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, расположение стратегических объектов и результатов попаданий.

Какая ситуация на Крымском мосту: последние новости