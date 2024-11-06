Почему Украина не ударила по Крымскому мосту в 2024 году

Российские оккупанты продолжают укреплять Крымский мост. Диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается его защитить. А Украина ждет удобного случая.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что россияне постоянно укрепляют Крымский мост. Там были и боновые заграждения, а теперь возводят параллельную конструкцию возле части моста.

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Будет ли Украина бить по Крымскому мосту

Как отметил Ступак, российские оккупанты осознают, что удары по Крымскому мосту могут повториться. Поэтому пытаются всячески обезопасить эту незаконную конструкцию. Это – вызов для Украины.

Конечно, уже давно не было слышно ни о каких взрывах на Крымском мосту. Но это не значит, что ничего не готовится. Понятно, что один трюк дважды не делают.

Первый раз, когда СБУ взорвала Крымский мост, там был грузовик со взрывчаткой. Потом были атаки с использованием безэкипажных катеров, начиненных взрывчаткой. Дальше пошла пауза. Я думаю, что сейчас работают над другим вариантом, как попасть по Крымскому мосту. Но это не инсайд, а мое предположение,

– сказал Ступак.

Стоит понимать, что Крымский мост – важная игрушка для Путина. Вблизи размещены много зенитных ракетных комплексов. Есть вертолеты, откуда пытаются сбивать безэкипажные катера и т.п. Подобраться к Крымскому мосту действительно сложно, но, как показывает опыт, возможно.