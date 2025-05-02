В разгар "майских праздников" тысячи машин застряли на Крымском мосту: в ВМС назвали причину
- На Крымском мосту образовались огромные пробки из-за усиленных проверок оккупационных властей, что боится проникновения диверсантов.
- Пробка вызвана наплывом российских туристов во время праздников, что затрудняет проверки.
В последнее время на Крымском мосту наблюдаются огромные пробки. А в ночь на 2 мая движение по нему вообще было перекрыто.
Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, в чем причина, передает 24 Канал. Напомним, что в Крыму этой ночью было неспокойно – предварительно, там дроны атаковали аэродром "Кача".
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Оккупационные власти Крыма боятся проникновения диверсантов
Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Крыму сейчас наплыв российских туристов. Именно поэтому оккупационные власти усилили проверки при въезде на Крымский мост.
В русском мире неделя праздников началась. Соответственно, много желающих оказалось поехать посетить "Крым наш". Делают они это почему-то не через новоприобретенные имперские территории, а через мост,
– отметил представитель ВМС.
Он также сообщил, что пробка образовалась на несколько тысяч машин.
"Конечно это усложнило все проверки, растянуло время. И когда появляется такая массовость, то, соответственно, должна усиливаться и бдительность, потому что во время таких массовых заездов может что-то и произойти", – добавил Плетенчук.
Как он пояснил, россияне боятся проникновения в оккупированный Крым "нежелательных гостей" – диверсантов. Учитывая то, что нагрузка увеличилась из-за "майских праздников", то они могут попасть в Крым с меньшими препятствиями.
Представитель ВМС также отметил, что Украина не отказывалась от своих планов относительно того, что незаконный российский мост в Крыму лишний.