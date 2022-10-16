В ОК "Юг" рассказали, насколько россиянам удалось восстановить Крымский мост

Россияне заявляют, что полностью восстановили поврежденный Крымский мост. Однако это не так.

Дело в том, что ремонтные работы в регионе зависят от погодных условий. Об этом 24 каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Работы продолжаются

По словам Гуменюк, для полуострова очень характерны мощные ветра, препятствующие как производственной работе, так и ремонтным работам. В частности, это касается отладки таких неустойчивых конструкций, как мост.

Процесс пока не завершен. Там еще продолжаются работы, они постоянно откладываются, потому что море сильно штормит, ветра там очень мощные. Даже паромы у них не ходят,

– сказала спикер ОК "Юг".

Так, в Керчи уже выстраивались очереди из грузовиков, ожидающих по 3 – 4 суток. Известно, что выдержать грузоперевозки при сильных штормовых ветрах паромы просто не могут.

"Поэтому поставка усиления для врага, сосредоточенного в южных регионах, сейчас критически нарушена", – подытожила она.

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