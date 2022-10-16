В ОК "Юг" рассказали, насколько россиянам удалось восстановить Крымский мост
Россияне заявляют, что полностью восстановили поврежденный Крымский мост. Однако это не так.
Дело в том, что ремонтные работы в регионе зависят от погодных условий. Об этом 24 каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Работы продолжаются
По словам Гуменюк, для полуострова очень характерны мощные ветра, препятствующие как производственной работе, так и ремонтным работам. В частности, это касается отладки таких неустойчивых конструкций, как мост.
Процесс пока не завершен. Там еще продолжаются работы, они постоянно откладываются, потому что море сильно штормит, ветра там очень мощные. Даже паромы у них не ходят,
– сказала спикер ОК "Юг".
Так, в Керчи уже выстраивались очереди из грузовиков, ожидающих по 3 – 4 суток. Известно, что выдержать грузоперевозки при сильных штормовых ветрах паромы просто не могут.
"Поэтому поставка усиления для врага, сосредоточенного в южных регионах, сейчас критически нарушена", – подытожила она.
Взрыв на Крымском мосту: коротко
- Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. В результате инцидента серьезных разрушений претерпела переправа.
- Традиционно, россияне – в истерике. В то же время украинцы запустили волну мемов, которые невозможно было остановить.
- Как утверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, из-за взрывов на Керченском мосту передовые подразделения российских оккупационных сил не будут получать достаточное количество материально-технического обеспечения. По его словам, логистика россиян разрушена не полностью, но работает неэффективно.
- В том, что ремонт уже не поможет Крымскому мосту, убежден военный эксперт Олег Жданов. Дело в том, что могут произойти новые взрывы. Он подчеркнул, что Антоновский мост – это была генеральная репетиция.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту только через двое суток. Он назвал его "терактом" против гражданской инфраструктуры России.