В эксклюзивном интервью для 24 Канала российский журналист Сергей Асланян объяснил истинное значение Крымского моста для Кремля и реакцию России на его поражение.

Крымский мост на протяжении многих лет был для Кремля не просто транспортной переправой, а символом оккупации полуострова и личным проектом Владимира Путина. Каждая атака на него больно бьет по российской пропаганде, даже если военная логистика оккупантов уже не так сильно зависит от этого сооружения.

Не менее показательна реакция Москвы: что еще вчера называли неприкосновенным и сакральным, после первого серьезного удара вдруг объявляют неважным.

Как Кремль скрывает собственные провалы, почему российские мифы рассыпаются при столкновении с реальностью и как Путин использует угрозы НАТО для давления на Европу – об этом 24 Канал объяснил журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян.

Крымский мост остается важной целью

Российская пропаганда годами создавала вокруг Керченского моста ореол неприкосновенности и сакральности. Однако его реальная ценность для Кремля лежит совсем в другой плоскости. По словам Сергея Асланяна, суть строительства этого объекта заключалась не в политической или транспортной нагрузке.

Главной выгодой было то, что российский олигарх Аркадий Ротенберг получил неограниченный доступ к государственным средствам. Это был проект Ротенберга, которому Владимир Путин обеспечил чрезвычайно выгодную финансовую сделку под прикрытием разговоров о "исконно русских землях".

С военной точки зрения мост уже не является критически важным элементом логистики. Россия построила железнодорожную ветку через оккупированные территории и активно использует сухопутную автомагистраль. Военные перевозки гораздо эффективнее осуществляются менее заметными путями.

Именно поэтому мост остается удобной мишенью: он имеет огромное пиар-значение, но его повреждение не разрушает российскую военную машину мгновенно. Когда происходят атаки, российские СМИ и официальные лица выбирают тактику молчания, делая вид, что ничего не произошло, и ждут визуальных доказательств от украинской стороны.

Напомним, что в ночь на 17 ноября подвергся атаке мостобрушилась поврежденная автомобильная арка. Поврежденная секция обрушилась в воду и фактически перестала существовать.

В России все "сакральное" до первого удара

Реакция России на удары по Крымскому мосту является частью более широкой тенденции в поведении Кремля. В России все считается "святым" ровно до того момента, пока оно не сломается. Как только сакральный объект подвергается поражению, пропаганда мгновенно обесценивает его значение. Асланян приводит яркие примеры такого поведения:

Атаки на "Москва-Сити": небоскребы, которые должны были символизировать европейскость и экономическую мощь российской столицы, после попадания беспилотников превратились в "ложные цели", которые якобы не имеют никакого стратегического значения.

Мощи Дмитрия Донского: пафосная перевозка реликвий на фронт для поднятия боевого духа закончилась их потерей, что было просто списано в утиль без каких-либо последствий для идеологии.

Этот механизм позволяет России избегать признания собственных поражений. Только что по "красным линиям" наносится реальный удар, Кремль заявляет, что это не имело значения, или что они "даже не пытались" защищаться. Это сплошной информационный шум, не несущий реальной нагрузки.

Асланян об ударах по Крымскому мосту и российской пропаганде: смотрите видео

Шантаж НАТО как часть информационной игры

Подобный подход Кремль применяет и во внешней политике, в частности в отношениях с НАТО и Европейским союзом. Требования Путина о выводе инфраструктуры Альянса к границам 1997 года базируются на его понимании слабости европейских институтов.

Асланян подчеркивает, что НАТО на сегодняшний день превратилось в бюрократическую структуру, которая не готова к реальным военным действиям, а Европа страдает от внутренних проблем и неэффективной политики ЕС.

Путин осознает, что европейские политики цепляются за иллюзию защиты от НАТО, поэтому постоянно дразнит их требованиями об отступлении Альянса. Европа каждый раз болезненно реагирует на эти заявления, демонстрируя свою растерянность.

Российский диктатор использует эту слабость, постоянно давя на болевые точки Запада, так же как он манипулирует внутренней аудиторией посредством создания и быстрого разрушения собственных пропагандистских мифов.