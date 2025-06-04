После атаки по вышкам Бойко: что продемонстрировал подрыв опор Крымского моста

Служба безопасности Украины взорвала одну из опор Крымского моста во вторник, 2 июня. Казалось, это один из самых защищенных россиянами объектов, но наши специалисты смогли обойти российскую систему защиты.

В частности, вероятно, это стало возможным благодаря удару по "вышкам Бойко" в Черном море незадолго до этого. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом предположил, что Украина воспользовалась "окном возможностей".

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Как в операции помог подрыв на "вышках Бойко"

Несколько недель назад Служба безопасности Украины атаковала "вышки Бойко" в Черном море. Вероятно, украинские спецслужбы хотели лишить Россию "глаз" и "ушей" в этой части моря – чтобы оккупанты не могли фиксировать нашу авиацию, беспилотники, подводные катера и Украина могла более безопасно и незаметно подойти к Крымскому мосту.

Это, вероятнее всего, была первая часть большого замысла, который видим сегодня. Возможно, будет продолжение в последующие дни,

– предположил Ступак.

Как известно, СБУ взорвала одну опору Крымского моста с помощью 1100 килограммов взрывчатки. Возможно, подводные дроны ее перевозили и закладывали, или сами были носителями, и, опустившись под воду, взорвались. Подрыв мог произойти дистанционно или с помощью таймера в конкретную минуту.

Что продемонстрировал подрыв Крымского моста

Россияне постоянно хвастались, что Крымский мост якобы является наиболее защищенным в мире – мол, его охраняют 24/7 со всех сторон, с неба и под водой. Это действительно правда, в этом и заключалась сложность операции.

Это один из трех объектов, которые россияне больше всего охраняют. Первое – Кремль. Второе – Валдай, все резиденции Путина. Третье – Крымский мост, потому что он действительно имеет символическое значение,

– подчеркнул Иван Ступак.

Стратегическое значение незаконного сооружения сейчас очень ограничено. Даже украинские чиновники уже не говорят, что Крымский мост чрезвычайно важен для обеспечения российской армии на оккупированной территории.

По словам бывшего сотрудника СБУ, Крымский мост охраняют вертолеты, самолеты, надводные катера, различные датчики и сенсоры, водолазы, которые постоянно осматривают опоры моста, и, конечно же, системы радиоэлектронной борьбы, подавления связи.

Но наши специалисты как-то смогли или повредить эту систему, или как-то ее обойти, чтобы дрон незамеченным добрался до Крымского моста,

– отметил Ступак.

Он предположил, что СБУ могла воспользоваться "окном возможностей" и подловила россиян на системности. Российские водолазы, вероятно, раз в неделю или раз в две недели проверяют опоры. Возможно, был люфт во времени – перед возвращением аквалангистов специалисты СБУ заложили взрывчатку и осуществили подрыв.