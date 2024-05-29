Россия усилила охрану Крымского моста и наращивает возле него авиацию: детали от Плетенчука

Российские захватчики значительно усилили охрану своего незаконно возведенного моста. Сейчас там фиксируется увеличение авиации, привлекли и даже редкий самолет.

Так, оккупанты усиливают охрану Крымского моста. Об этом рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россияне усилили воздушную составляющую охраны Крымского моста

Дмитрий Плетенчук рассказал, что Крымский мост является сложно гидротехническим сооружением, которое достаточно внимательно "оберегают". По состоянию на сегодня враг значительно усилил охрану путепровода с воздуха, с помощью авиации.

Хотя один из компонентов охраны этого моста уже фактически выбили – это надводная компонента. То есть с моря фактически этот мост уже не охраняется. С другой стороны они усилили сильно воздушную составляющую,

– рассказал он.

По его словам, увеличение авиации произошло на фоне отсутствия фактически какой-либо возможности патрулировать с моря, обеспечивать контроль гражданского судоходства, а также охрану прибрежных вод именно кораблями.

Так, оккупанты используют в районе Крымского моста огромное количество своих самолетов. Среди них наблюдаются и последние модели бортов. Это фактически парк, "представлен всеми машинами, которые вообще есть в наличии вооруженных сил и у флота".

"Это несколько моделей Су, начиная от 24-го и заканчивая последними 35-ми, и даже не только. Скажу так, что видели в воздухе очень-очень редкого "зверя". У них там был такой – "аналогов в мире нет", – объяснил Плетенчук.

Уничтожение Крымского моста в ближайшее время – под вопросом

Он отметил, что уничтожать подобные объекты достаточно трудно, в частности, из-за плотной охраны, потому что это не только логистический и энергетический инструмент обеспечения крымской группировки.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга добавил, что, это еще и "символ имперских достижений" страны-агрессора. К тому же как отметил военный, есть определенные сомнения относительно целесообразности поражения моста прямо сейчас.

И опять же возникает много вопросов по целесообразности по состоянию на сейчас. Поэтому увидим, как будет развиваться ход событий. Мост уже несколько раз был в прицеле,

– заявил Плетенчук.

Однако заметим, что Крымский мост – незаконная конструкция, военный объект оккупантов, который обязательно будет уничтожен. Это уже неоднократно подчеркивала украинская власть и спецслужбы.