"Украинская сторона не имеет отношения к подрыву Крымского моста": эксперт об исполнителях
Утром 8 октября раздался взрыв на Крымском мосту, в результате чего разрушениям подверглось как автомобильное, так и железнодорожное полотно. Есть версия, что за этим могут стоять российские силовые структуры.
Об этом 24 каналу сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, метод подрыва не такой, который может быть использован спецслужбами и нашей армией, которая могла использовать какое-нибудь дальнобойное ракетное или артиллерийское оружие.
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Кто может стоять за взрывом на Крымском мосту
Ягун отметил, что приветствует повреждение Крымского моста, а также то, что это произошло именно на следующее утро после дня рождения главы Кремля.
Я четко убежден, что украинская сторона не имеет никакого отношения к этому событию.
– сказал генерал-майор запаса СБУ.
Он считает, что за взрывом может стоять любая силовая структура России. Скорее всего, это спецслужбы, которые хотят в очередной раз раздуть конфликт между военными и определенными группами в России, чтобы получить какие-либо преференции от этой борьбы.
Всё очень просто. Взорвавшаяся машина въезжала не со стороны Украины, а со стороны России. Сам метод реализации этого взрыва был странный,
– заявил Ягун.
По его словам, метод подрыва моста неестественен. Он не такой, который может быть использован спецслужбами и тем более нашей армией, которая могла использовать какое-нибудь дальнобойное ракетное или артиллерийское оружие.
Поэтому я думаю, что скорее всего, если эта машина действительно была со взрывчаткой, то была запущена какими-то российскими спецслужбами. Она имела возможность спокойно пройти контроль,
– заметил генерал-майор запаса СБУ.
Ведь, добавил он, по обе стороны въезда на мост стоит специальная аппаратура, которая определяет возможность пребывания в грузовиках взрывчатых веществ. Это специальный анализатор вроде сканера, который должен точно показать наличие взрывчатки в машине. Поэтому ее просто пропустили без присмотра и в результате было произошедшее.
Ягун предположил, кто может быть исполнителем подрыва Крымского моста: смотрите видео
Кому выгоден взрыв на Крымском мосту
Ягун считает, что это выгодно, прежде всего, российским спецслужбам для того, чтобы можно было перехватить инициативу от военных, которые сейчас оказались в довольно странной ситуации.
Я имею в виду, что в России впервые военных откровенно начали презирать и обвинять в провалах, происходящих на войне в Украине,
– сказал он.
Генерал-майор запаса СБУ также не исключает, что могла действовать военная разведка, чтобы в очередной раз указать на ФСБ, как основной источник проблем с самого начала этой "спецоперации".
Ведь, заметил Ягун, основным посылом, который шел от ФСБ, было то, что Украина якобы готова принять оккупацию. Речь шла о том, что у российских войск вроде бы получится легкая прогулка по нашей земле, а ВСУ и институты власти просто посыпятся. На самом же деле ничего этого не произошло.
Что может быть, если за этим стоит ФСБ
Ягун уверен, что ФСБ пока не может ничего перенять, в частности, руководство "спецоперацией". Если она надеется на военную агентуру, на людей, которые ей подконтрольны, то очень ошибается.
Тем не менее, это две достаточно мощно конкурирующие между собой структуры – армия и Главное управление Генерального штаба, которое когда-то называли и знали как ГУР Российской Федерации. Я думаю, что это противостояние будет очень серьезным,
– заявил генерал-майор запаса СБУ.
По его мнению, если это выльется в то, что сейчас начинаем наблюдать, все закончится тем, что россияне будут вынуждены покинуть территорию Украины без соответствующей военной поддержки, военных кадров и без понимания того, что армия России на самом деле делает на территории Украины. Победа ведь точно от них очень далеко.
Взрыв на Крымском мосту: главное
- В районе Крымского моста утром 8 октября раздался взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма.
- В результате взрыва обрушились 2 пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нить – из Керчи на Тамань, предварительно целая. Движение автомобилей и поездов по мосту остановили.
- К вечеру оккупанты заявили, что на уцелевшую часть Крымского моста уже начали запускать авто. Кроме того, для грузовиков якобы работает паром.