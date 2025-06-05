Реакция россиян на атаку на Крымский мост вполне прогнозируема, – Плетенчук

Реакция россиян на спецоперацию СБУ с Крымским мостом была вполне прогнозируема. Оккупанты пытаются скрыть реальное положение вещей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального марафона.

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Что сказал Плетенчук о повреждениях на Крымском мосту

Дмитрий Плетенчук очертил реакцию россиян в медиаполе на последние события с Крымским мостом выражением: "Все хорошо, прекрасная маркиза". По словам капитана, это типичная реакция для врага.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что информация о масштабах повреждений моста через Керченский пролив пока верифицируется – это очень сложный процесс.

На мониторинговых пабликах, на Яндекс Картах была остановка моста в тот день, когда он был поражен. В любом случае эксплуатировать его (Крымский мост – 24 Канал) после подобных инцидентов довольно рискованно, без обследования как минимум. Потому что так или иначе конструкция подвергалась повреждениям,

– рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, запустить их дальше ездить по Керченскому мосту, как и раньше, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать за жертвы, которые могут возникнуть на этой незаконно построенной конструкции.

К слову, ранее Дмитрий Плетенчук отмечал, что осуществленные на Керченский мост атаки должны усложнить для России логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.

Сама операция была проведена 3 июня, заминировав опоры и активировав взрывные устройства возле мостового перехода. Взрыв повредил подводные подпорки, оставив мост в аварийном состоянии.