Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что с одной стороны это усложняет перемещение крупных резервов оккупантов по территории Крыма.

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"А мы еще уничтожаем инфраструктуру Джанкоя, другие направления уже на материковой части. А это уже – системный подрыв подготовки или направления резервов", – сказал Маломуж.

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По мнению экс-главы Службы внешней разведки, ВСУ сейчас накапливают средства, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту. Речь идет и о средствах собственного производства, и о дальнобойных ракетах Storm Shadow и SCALP EG. А также тех, которые стремится получить Украина – немецкие Taurus и американские ATACMS.

Во время широкомасштабных наступательных операций на Юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все. Там уже не будет тех возможностей его восстановить,

– подчеркнул генерал украинской армии.

Украина знает, какие методы защиты моста используют россияне. Их нужно нейтрализовать. Также мощный параллельный удар могут нанести и по Черноморскому флоту. И тогда полуостров остается без мощных систем защиты.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки, сейчас происходит разведка и тестирование возможностей врага, а также обесценивание логистики россиян на Крымском мосту на короткое время.

"Тогда должны быть и надводные дроны, и воздушные дроны, и ракеты соответственно разных типов и различных модификаций, которые фиксируются или не фиксируются россиянами, и отвлекающие удары", – сказал Маломуж.

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