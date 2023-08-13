Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что с одной стороны это усложняет перемещение крупных резервов оккупантов по территории Крыма.
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"А мы еще уничтожаем инфраструктуру Джанкоя, другие направления уже на материковой части. А это уже – системный подрыв подготовки или направления резервов", – сказал Маломуж.
Когда полностью снесут Крымский мост: смотрите видео
Что нужно, чтобы снести Крымский мост
По мнению экс-главы Службы внешней разведки, ВСУ сейчас накапливают средства, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту. Речь идет и о средствах собственного производства, и о дальнобойных ракетах Storm Shadow и SCALP EG. А также тех, которые стремится получить Украина – немецкие Taurus и американские ATACMS.
Во время широкомасштабных наступательных операций на Юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все. Там уже не будет тех возможностей его восстановить,
– подчеркнул генерал украинской армии.
Украина знает, какие методы защиты моста используют россияне. Их нужно нейтрализовать. Также мощный параллельный удар могут нанести и по Черноморскому флоту. И тогда полуостров остается без мощных систем защиты.
По словам бывшего главы Службы внешней разведки, сейчас происходит разведка и тестирование возможностей врага, а также обесценивание логистики россиян на Крымском мосту на короткое время.
"Тогда должны быть и надводные дроны, и воздушные дроны, и ракеты соответственно разных типов и различных модификаций, которые фиксируются или не фиксируются россиянами, и отвлекающие удары", – сказал Маломуж.
Что произошло на Крымском мосту 12 августа
- На Крымском мосту 12 августа раздались взрывы, а в небо поднялись столбы дыма. Так называемая оккупационная "власть" заявила о якобы "успешной работе ПВО".
- Вражеское минобороны заявило, что якобы мост пытались атаковать ракетой С-200.
Впоследствии в районе Керчи снова было громко. Чтобы скрыть последствия, оккупанты сделали "дымовую завесу".
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что Украина не знает, что там происходит, ведь россияне устроили задымление. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что, вероятно, враг проводит какие-то учения.
- В сети засветили местоположение одной из вражеских систем ПВО. Пусковая установка расположена на горе Митридат, с которой хорошо просматривается Крымский мост.