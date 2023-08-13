Про це 24 Каналу сказав генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зауваживши, що з одного боку це ускладнює переміщення великих резервів окупантів територією Криму.
До теми На Кримському мосту двічі було неспокійно: все, що відомо про вибухи 12 серпня
"А ми ще нищимо інфраструктуру Джанкою, інші напрямки вже на материковій частині. А це вже – системний підрив підготовки або направлення резервів", – сказав Маломуж.
Коли повністю знесуть Кримський міст: дивіться відео
Що треба, аби знести Кримський міст
На думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, ЗСУ нині накопичують засоби, аби системно порушити логістику на Кримському мосту. Мовиться і про засоби власного виробництва, і про далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP EG. А також ті, які прагне отримати Україна – німецькі Taurus та американські ATACMS.
Під час широкомасштабних наступальних операції на Півдні та заходженні в Крим оцей потужний комбінований удар по мосту знесе все. Там уже не буде отих можливостей його відновити,
– наголосив генерал української армії.
Україна знає, які методи для захисту мосту використовують росіяни. Їх треба нейтралізувати. Також потужний паралельний удар можуть завдати й по Чорноморському флоту. І тоді півострів залишиться без потужних систем захисту.
За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, нині відбувається розвідка та тестування можливостей ворога, а також знецінення логістики росіян на Кримському мосту на короткий час.
"Тоді мають бути й надводні дрони, і повітряні дрони, і ракети відповідно різних типів та різних модифікацій, що фіксуються або не фіксуються росіянами, і удари, які відволікають", – сказав Маломуж.
Що сталося на Кримському мосту 12 серпня
- На Кримському мосту 12 серпня пролунали вибухи, а в небо піднялися стовпи диму. Так звана окупаційна "влада" заявила про нібито "успішну роботу ППО".
- Вороже міноборони заявило, що начебто міст намагалися атакувати ракетою С-200.
- Згодом в районі Керчі знову було гучно. Аби приховати наслідки, окупанти зробили "димову завісу".
- У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що Україна не знає, що там відбувається, адже росіяни влаштували задимлення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що, ймовірно, ворог проводить якісь навчання.
- У мережі засвітили місце розташування однієї з ворожих систем ППО. Пускова установка розташована на горі Мітридат, з якої добре проглядається Кримський міст.