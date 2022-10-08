Оккупанты говорят, что на Крымский мост уже пропускают авто: паром ждут 150 грузовиков
Оккупанты заявляют, что на уцелевшую часть Крымского моста уже начали запускать авто. Кроме того, надеются, что для грузовиков заработает паром.
Российские СМИ пишут, что о начале движения автотранспорта через мост заявил глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов, передает 24 канал.
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Аксенов уверяет, что мост открыт для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.
В телеграм-каналах публикуют видео с моста. Пишут, что первые автомобили уже выехали в сторону Тамани. Транспорт тщательно осматривают, поэтому интенсивного потока нет.
Через Крымский мост пустили авто: видео
Грузовики ждут паром
Кроме того, оккупанты надеются, что для грузовых фур начнет ходить паром "Керчь-2" через Керченский пролив. Он якобы должен заработать через 2 часа.
В настоящее время около 150 грузовиков ждут в Керчи паромной переправы.
Грузовики ждут паром: видео
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Утром 8 октября на автомобильной части Керченского моста произошел взрыв. Был подрыв грузового автомобиля, поэтому загорелись топливные цистерны железнодорожного склада.
- В результате обрушились 2 пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная ветка – из Керчи на Тамань, предварительно целая.
- Движение автомобилей и поездов по мосту остановили.
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