"Ежи" в море и сотни метров забора: как россияне усиливают защиту Крымского моста

Россия продолжает всеми способами защищать Крымский мост от атак. Сейчас оккупанты устанавливают металлические заборы, которые должны защитить бетонные опоры от морских дронов.

На сегодня Россия уже установила более 600 метров такого забора. Кроме того, оккупанты также используют некие противотанковые "ежи", но для защиты моста.

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Как россияне усиливают защиту Крымского моста

Журналисты выяснили, как россияне усиливают защиту Крымского моста, используя все средства. Так, оккупанты уже построили 7 пирсов, забили сваи и продолжают устанавливать так называемые "заборы" из металлических решеток. Вероятно, такие конструкции устанавливают для того, чтобы защитить бетонные опоры от бетонных и надводных морских дронов.

На сегодня оккупанты продолжают устанавливать такие заборы. Их протяженность уже достигает 500 – 600 метров.



Заборы, которые защищают Крымский мост / Фото investigator.org.ua

Кроме пирсов, боновых заграждений и защитной линии из десятков барж, оккупанты начали выставлять новую линию обороны. Так, параллельно Крымскому мосту появились тетраподы и конструкции, напоминающие противотанковые "ежи", сваренные между собой.



Еще одна линия защиты Крымского моста / Фото investigator.org.ua

Кроме того, Крымский мост также защищают системы ПВО. Так, на южной стороне острова Тузла обнаружено ЗРК "Панцирь-С1", для которого обустроены позиции под мостом, на побережье и несколько других.



Позиции для ПВО возле Крымского моста / Фото investigator.org.ua

В то же время на противоположной стороне оккупанты установили отражатели, которые усиливают работу российской системы РЭБ. Более того, металлические тетраэдры выполняют роль ложных целей.



Отражатели для усиления РЭБ / Фото investigator.org.ua

В общем, возле Крымского моста также установлены десятки наблюдательных пунктов, позиций для пулеметчиков и ПВО.



Позиции для защиты Крымского моста / Фото investigator.org.ua

Впрочем, как бы россияне не усиливали защиту собственного моста, он продолжает разрушаться и без вмешательств дронов. Так, партизаны движения "Атеш" на днях опубликовали кадры переправы. На них видно, что Керченский мост требует немедленного ремонта, ведь из-за деградации конструкционных элементов происходит осыпание частей конструкции.