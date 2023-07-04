Ранее стало известно, что россияне могут готовиться к теракту в Крыму. Оккупанты милитаризуют завод и уже установили средства ПВО на его территории.
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С химического предприятия в оборонную позицию
Партизаны сообщают, что ситуация на "Титане" крайне тяжелая. Российские захватчики превратили завод в Армянске в воинскую часть: на территории установили системы ПВО, размещение силы росгвардии. Кроме того, оккупанты полностью заменяли "Крымский титан".
Также с предприятия массово увольняют работников, а производство полностью остановлено. Партизаны движения "Атеш" отмечают, что такими действиями оккупанты превращают химзавод в оборонную позицию.
Россияне намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонительную позицию. Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать. Противные варвары…
– говорится в сообщении партизан.
Что известно о планах россиян на "Титане"
- После подрыва Каховской ГЭС россияне начали готовить провокацию на химическом заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. В разведке подчеркнули, что захватчики нарушили процессы производства, а сам завод могут взорвать.
- Впоследствии спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты действительно могут планировать подрыв завода. Она подчеркнула, что предприятие стали заминировать.
- По последним данным, ситуация в Армянске напряженная. Оккупанты усилили контроль в городе и на заводе. Партизаны движения "Атеш" подчеркнули, что возможности самостоятельно разминировать предприятие нет.
- Наталья Гуменюк объяснила, что оккупанты могут прибегнуть к провокации и взорвать "Крымский титан" как превентивно-предупредительное давление на сообщество. И хотя следствие химической катастрофы будет немного меньше, чем радиационной. Однако как угроза и попытка остановить украинские Силы обороны такой сценарий возможен.
- О подготовке к провокации говорит и то, что враг начал проверять системы оповещения на случай аварии. Местные "власти" объяснили такие действия традиционным обвинением, что якобы "Украина может устроить диверсию".