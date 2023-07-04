Раніше стало відомо, що росіяни можуть готуватися до теракту в Криму. Окупанти мілітаризують завод і вже встановили засоби ППО на його території.
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З хімічного підприємства в оборонну позицію
Партизани повідомляють, що ситуація на "Титані" вкрай важка. Російські загарбники перетворили завод в Армянську на військову частину: на території встановили системи ППО, розміщенні сили росгвардії. Крім того, окупанти повністю замінували "Кримський титан".
Також із підприємства масово звільняють працівників, а виробництво повністю зупинено. Партизани руху "Атеш" наголошують, що такими діями окупанти перетворюють хімзавод на оборонну позицію.
Росіяни мають намір зробити із хімічного підприємства "Титан" оборонну позицію. Вони готові шантажувати весь світ та Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення та екологію їм начхати. Бридкі варвари…
– мовиться у повідомленні партизанів.
Що відомо про плани росіян на "Титані"
- Після підриву Каховської ГЕС росіяни почали готувати провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську. У розвідці наголосили, що загарбники порушили процеси виробництва, а сам завод можуть підірвати.
- Згодом речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти дійсно можуть планувати підрив заводу. Вона наголосила, що підприємство почали заміновувати.
- За останніми даними, ситуація в Армянську напружена. Окупанти посилили контроль у місті та на заводі. Партизани руху "Атеш" наголосили, що можливості самостійно розмінувати підприємство немає.
- Наталія Гуменюк пояснила, що окупанти можуть вдатися до провокації та підірвати "Кримський титан" як превентивно-попереджувальний тиск на спільноту. І хоча наслідок хімічної катастрофи буде трошки менший, ніж радіаційної. Однак як загроза і спроба зупинити українські Сили оборони – такий сценарій можливий.
- Про підготовку до провокації свідчить і те, що ворог почав перевіряти системи оповіщення на випадок аварії. Місцева "влада" пояснила такі дії традиційним звинуваченням, що нібито "Україна може влаштувати диверсію".