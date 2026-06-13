В оккупированном Армянске мог загореться химзавод "Крымский титан"

Во временно оккупированном Крыму 13 июня загорелось химическое предприятие "Крымский титан". Пожар на территории объекта не удается потушить.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

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В результате чего возник пожар?

Местные жители говорят, что во временно оккупированном Армянске пожарным не удается потушить возгорание, ведь это химзавод.

Всех сотрудников предприятия якобы отправили домой, а в городе возникли проблемы с водой – ее будут подавать по часам.

Ранее телеграм-канал сообщал, что ночью под ударом якобы была электроподстанция ПС 220 кВ "Титан". В результате очаги возгорания фиксировали и на территории "Крымского титана".

"Крымский титан" является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе. Также он выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Напомним, украинские военные в ходе операций по ослаблению российской логистики на оккупированных территориях наносили удары дронами по Чонгарскому мосту. Сейчас оккупанты пытаются скрыть разрушение моста, который соединял Херсонскую область и Крым.

В то же время на спутниковых снимках видно, что враг построил понтонную переправу на месте уничтоженного объекта. В результате там образовались пробки из грузовиков.