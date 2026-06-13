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13 июня, 12:34
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В оккупированном Армянске мог загореться химзавод "Крымский титан"

Дария Черныш

Во временно оккупированном Крыму 13 июня загорелось химическое предприятие "Крымский титан". Пожар на территории объекта не удается потушить.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

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В результате чего возник пожар?

Местные жители говорят, что во временно оккупированном Армянске пожарным не удается потушить возгорание, ведь это химзавод.

Всех сотрудников предприятия якобы отправили домой, а в городе возникли проблемы с водой – ее будут подавать по часам.

Ранее телеграм-канал сообщал, что ночью под ударом якобы была электроподстанция ПС 220 кВ "Титан". В результате очаги возгорания фиксировали и на территории "Крымского титана".

"Крымский титан" является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе. Также он выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Напомним, украинские военные в ходе операций по ослаблению российской логистики на оккупированных территориях наносили удары дронами по Чонгарскому мосту. Сейчас оккупанты пытаются скрыть разрушение моста, который соединял Херсонскую область и Крым.

В то же время на спутниковых снимках видно, что враг построил понтонную переправу на месте уничтоженного объекта. В результате там образовались пробки из грузовиков.

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