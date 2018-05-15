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Крымский мост – символ международной изоляции России, – CNN

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Пока в открытии Крымского моста больше символизма, чем экономической выгоды
Пока в открытии Крымского моста больше символизма, чем экономической выгоды / Reuters

Крымский мост, который Владимир Путин открыл сегодня лично, стал не только метафорическим символом 18-летнего правления главы Кремля. Этот строительный проект стал еще и символом международной изоляции России.

Об этом говорится в аналитической статье CNN, посвященной открытию Крымского моста 15 мая.

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Автор публикации Нейтан Ходж напоминает, что в феврале 2014 года российский спецназ захватил Крым в ходе молниеносной операции. Сначала Кремль отрицал, что это сделали российские военные – люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Позже он признал, что так называемые "зеленые человечки" на самом деле из состава регулярной российской армии. Запад в ответ на оккупацию полуострова ввел экономические санкции, которые действуют до сих пор. Их расширили после российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Однако строительство моста в Крым стало важнейшим приоритетом для правительства Путина, продолжает журналист.

Сооружение моста началось в феврале 2016 года. В том же году Министерство финансов США ввело серию санкций против семи компаний, которые принимали участие в его строительстве. В связи с этим под действие ограничительных мер попал и соратник главы Кремля Аркадий Ротенберг.

Сейчас Соединенные Штаты и большинство стран Запада отказываются признавать оккупацию Крыма, санкции против России в обозримом будущем также не будут сняты.

Тем временем Путин планирует другие грандиозные инфраструктурные проекты ради поднятия национального престижа РФ. Так, в прошлом году он разрекламировал новый план строительства моста на богатый полезными ископаемыми остров Сахалин, расположенный на Дальнем Востоке России на севере от японского острова Хоккайдо, отмечается в материале.

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Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Владимир Путин Новости России Санкции
Источник: 24 Канал
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