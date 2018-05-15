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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кримський міст – символ міжнародної ізоляції Росії, – CNN

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Поки у відкритті Кримського мосту більше символізму, ніж економічної вигоди
Поки у відкритті Кримського мосту більше символізму, ніж економічної вигоди / Reuters

Кримський міст, який Володимир Путін відкрив сьогодні особисто, став не лише метафоричним символом 18-річного правління глави Кремля. Цей будівельний проект став ще й символом міжнародної ізоляції Росії.

Про це йдеться в аналітичній статті CNN, присвяченій відкриттю Кримського мосту 15 травня.

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Автор публікації Нейтан Ходж нагадує, що в лютому 2014 року російський спецназ захопив Крим в ході блискавичної операції. Спочатку Кремль заперечував, що це зробили його військові – люди в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Пізніше він визнав, що так звані "зелені чоловічки" насправді зі складу регулярної російської армії. Захід у відповідь на окупацію півострова ввів економічні санкції, які діють досі. Їх розширили після російського втручання у президентські вибори в США у 2016 році. Однак будівництво мосту в Крим стало найважливішим пріоритетом для уряду Путіна, продовжує журналіст.

Спорудження мосту почалося в лютому 2016 року. У тому ж році Міністерство фінансів США запровадило серію санкцій проти семи компаній, які брали участь в його будівництві. У зв'язку з цим під дію обмежувальних заходів потрапив і соратник глави Кремля Аркадій Ротенберг. 

Наразі Сполучені Штати та більшість країн Заходу відмовляються визнавати окупацію Криму, санкції проти Росії у найближчому майбутньому також не будуть зняті.

Тим часом Путін планує інші грандіозні інфраструктурні проекти заради підняття національного престижу РФ. Так, у минулому році він розрекламував новий план будівництва мосту на багатий корисними копалинами острів Сахалін, який розташований на Далекому Сході Росії на північ від японського острова Хоккайдо, зазначається у матеріалі.

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Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Володимир Путін Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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