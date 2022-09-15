У россиян катастрофические проблемы с призывом, в Крыму добровольцев нет, – Чубаров

Есть информация, что с 19 сентября россияне ограничат выезд из Крыма через керченский мост. Это может быть сделано для того, чтобы удержать на оккупированном полуострове мужчин призывного возраста и сформировать добровольческие батальоны для войны в Украине.

Такое мнение 24 каналу озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Ранее сообщалось, что 15 сентября в Крыму снова прозвучал "хлопок".

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Кадыров призвал к мобилизации

Чубаров рассказал, что глава Чечни рамзан кадыров призвал всех губернаторов россии провести в своих регионах мобилизационные мероприятия. В частности, чтобы они подготовили, профинансировали и направили на войну в Украину не менее тысячи военных из каждого субъекта.

Это говорит о том, что у россии сейчас катастрофические проблемы с призывом в армию. В частности, с подписанием контрактов, чтобы направлять их на войну против Украины,

– отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он добавил, что об этом свидетельствует и недавно опубликованное видео, как пригожин агитирует российских зеков воевать в Украине.

На призыв кадырова отозвался аксенов

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что на призыв кадырова отозвался аксенов. Гауляйтер Крыма пообещал, что на оккупированном полуострове будут сформированы 2 добровольческих батальона.

"Понятно, что никаких добровольцев в Крыму нет. Они создавали казачье подразделение, куда привлекали людей из Ставропольского и Краснодарского края", – подчеркнул он.

Чубаров продолжил, если в Крыму будут действительно проводить мобилизационные мероприятия, то для этого и перекроют выезд из Крыма по керченскому мосту. Чтобы мужчины призывного возраста оставались на полуострове, потому что сейчас другого пути уехать из Крыма нет.

Добровольцев найти нереально

Глава Меджлиса крымскотатарского народа сказал, что собрать 2 батальона добровольцев нереально. Для этого нужно привлечь весь репрессивный аппарат, военкоматы и карательные органы.

Какое-то количество они могут набрать, но извне будут также привлекать. Будут за деньги приглашать в эти подразделения,

– подчеркнул Чубаров.

Он рассказал, что в частности у Изюма ВСУ захватили в плен узбеков. Это были трудовые мигранты в Москве, у которых отобрали документы, вынудили подписать контракты и отправили на войну против нас.

"Что-то подобное может быть и в Крыму", – подытожил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров о том, что в Крыму добровольцев для россиян нет: смотрите видео

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