Таку думку 24 каналу озвучив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Раніше повідомлялось, що 15 вересня в Криму знову пролунала "бавовна".

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Кадиров закликав до мобілізації

Чубаров розповів, що глава Чечні рамзан кадиров закликав усіх губернаторів росії провести в своїх регіонах мобілізаційні заходи. Зокрема, щоб вони підготували, профінансували і спрямували на війну в Україну не менше тисячі військових з кожного суб'єкта.

Це говорить про те, що в росії нині катастрофічні проблеми з призовом в армію. Зокрема, з підписанням контрактів, щоб спрямовувати їх на війну проти України,

– зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Він додав, що про це свідчить і нещодавно опубліковане відео, як пригожин агітує російських зеків воювати в Україні.

На заклик кадирова відгукнувся аксьонов

Глава Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що на заклик кадирова відгукнувся аксьонов. Гауляйтер Криму пообіцяв, що на окупованому півострові буде сформовано 2 добровольчі батальйони.

"Зрозуміло, що жодних добровольців у Криму немає. Вони створювали казачій підрозділ, куди залучали людей зі Ставропольського й Краснодарського краю", – наголосив він.

Чубаров продовжив, якщо в Криму дійсно проводитимуть мобілізаційні заходи, то для цього й перекриють виїзд з Криму керченським мостом. Аби чоловіки призовного віку лишались на півострові, бо зараз іншого шляху виїхати з Криму немає.

Добровольців знайти не реально

Глава Меджлісу кримськотатарського народу сказав, що зібрати 2 батальйони добровольців не реально. Для цього треба залучити весь репресивний апарат, військкомати й каральні органи.

Якусь кількість вони можуть набрати, але ззовні також залучатимуть. Будуть за гроші запрошувати в ці підрозділи,

– підкреслив Чубаров.

Він розповів, що зокрема біля Ізюма ЗСУ захопили в полон узбеків. Це були трудові мігранти в Москві, у яких відібрали документи, змусили підписати контракти й відправили на війну проти нас.

"Щось подібне може бути й у Криму", – підсумував глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров про те, що в Криму добровольців для росіян немає: дивіться відео

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