Таку думку 24 каналу озвучив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Раніше повідомлялось, що 15 вересня в Криму знову пролунала "бавовна".
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Кадиров закликав до мобілізації
Чубаров розповів, що глава Чечні рамзан кадиров закликав усіх губернаторів росії провести в своїх регіонах мобілізаційні заходи. Зокрема, щоб вони підготували, профінансували і спрямували на війну в Україну не менше тисячі військових з кожного суб'єкта.
Це говорить про те, що в росії нині катастрофічні проблеми з призовом в армію. Зокрема, з підписанням контрактів, щоб спрямовувати їх на війну проти України,
– зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу.
Він додав, що про це свідчить і нещодавно опубліковане відео, як пригожин агітує російських зеків воювати в Україні.
На заклик кадирова відгукнувся аксьонов
Глава Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що на заклик кадирова відгукнувся аксьонов. Гауляйтер Криму пообіцяв, що на окупованому півострові буде сформовано 2 добровольчі батальйони.
"Зрозуміло, що жодних добровольців у Криму немає. Вони створювали казачій підрозділ, куди залучали людей зі Ставропольського й Краснодарського краю", – наголосив він.
Чубаров продовжив, якщо в Криму дійсно проводитимуть мобілізаційні заходи, то для цього й перекриють виїзд з Криму керченським мостом. Аби чоловіки призовного віку лишались на півострові, бо зараз іншого шляху виїхати з Криму немає.
Добровольців знайти не реально
Глава Меджлісу кримськотатарського народу сказав, що зібрати 2 батальйони добровольців не реально. Для цього треба залучити весь репресивний апарат, військкомати й каральні органи.
Якусь кількість вони можуть набрати, але ззовні також залучатимуть. Будуть за гроші запрошувати в ці підрозділи,
– підкреслив Чубаров.
Він розповів, що зокрема біля Ізюма ЗСУ захопили в полон узбеків. Це були трудові мігранти в Москві, у яких відібрали документи, змусили підписати контракти й відправили на війну проти нас.
"Щось подібне може бути й у Криму", – підсумував глава Меджлісу кримськотатарського народу.
Чубаров про те, що в Криму добровольців для росіян немає: дивіться відео
Новини Криму: останні події
- Вибухи в кримських аеропортах та успішний контрнаступ ЗСУ призвели до масового продажу житла на території тимчасово окупованого півострова. У вересні кількість охочих продати квартиру зросла тут в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем.
- Володимир Зеленський зі звільненого Ізюма звернувся до мешканців Криму. Він заявив, що на півострові живуть наші люди, й ми обов'язково звільнимо Крим.
- У Криму люди регулярно заявляють про свою проукраїнську позицію – навіть попри погрози. Натомість окупанти роблять усе, щоб придушити посилення патріотичного руху і проводять репресії.