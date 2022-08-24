Жителей Крыма, Донецка и россии поздравили с Днем независимости гимном Украины: яркое видео
Источник:Стратком ВСУ
Хакеры напомнили жителям россии и временно оккупированных территорий о Дне Независимости. Люди слышали гимн Украины под открытым небом, из магазинов и даже офисов.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций. Они опубликовали видео, где растерянные люди не понимают, откуда звучит гимн Украины или гимн Украинских Сечевых Стрельцов "Ой, в лугу красная калина".
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"Камеры со встроенными динамиками спели в честь праздника!", – написали в Центре.
россиян и жителей оккупированных территорий поздравили с Днем Независимости: смотрите видео
россияне пытались помешать Дню Независимости
Оккупанты 24 августа массированно обстреливают Украину. Накануне федеральная служба безопасности организовывала фейковые протесты в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. Враги хотели цинично использовать родных защитников, чтобы они выступили против военного руководства. "Протесты" хотели снять и показывать это в рамках пропаганды.
Службе безопасности удалось помешать оккупантам. Организаторами должны стать бывшие участники так называемого ОО "Журналисты Стремоусова"
Обратите внимание – поздравления для украинцев от разведки: смотрите видео
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