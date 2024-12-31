Оккупанты в Крыму анонсировали отключение мобильного интернета на новогодние праздники, – СМИ

Во временно оккупированном Крыму российские власти анонсировали возможные отключения мобильного интернета на новогодние праздники. Такой шаг они аргументируют "обеспечением безопасности".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии". В то же время кабельные интернет-провайдеры обещают предоставлять услуги в обычном режиме.

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Что известно об отключении мобильного интернета в Крыму

Во временно оккупированном Крыму российские власти сообщили о возможных отключениях мобильного интернета во время новогодних праздников "для обеспечения безопасности".

Отмечается, что мобильный интернет может быть отключен в любое время, а не только ночью. Однако сотовая связь, в частности звонки и SMS, будет оставаться доступной.

Согласно информации, все кабельные интернет-провайдеры будут продолжать работать в обычном режиме, обеспечивая доступ к домашним, офисным и городским подключениям, а также Wi-Fi.

Напомним, что в ночь на 31 декабря в Черном море дроны ГУР Magura V5 уничтожили российский вертолет Ми-8. Также был поражен еще один вражеский вертолет, однако он смог добраться до своего аэродрома базирования.